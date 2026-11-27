Генералу Малькову добавили обвинение в незаконном хранении патронов
66-летнему генерал-майору Сергею Малькову, проходящему по делу о хищении топлива у МВД, предъявили окончательное обвинение. Дело дополнили еще одной статьей о незаконном хранении патронов, сообщил его адвокат Андрей Гривцов.
«Добавилась статья 222 УК РФ о хранении оружия, речь идет о патронах от охотничьего карабина», — рассказал «РИА Новости» господин Гривцов. Всего господину Малькову предъявлены два эпизода взяток на общую сумму 7,55 млн руб., растрата в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, причинившее тяжкие последствия, а также незаконное образование юридического лица.
7 сентября Мещанский суд Москвы поместил господина Малькова под стражу, а 23 сентября изменил меру пресечения на домашний арест. Однако в конце октября суд вернул его в СИЗО. Следствие настаивало, что генерал-майор нарушил условия, посетив с сопровождающим из ФСИН ресторан Christian в Москве после допроса.
Вместе с генералом по делу проходят еще семь человек, пять из которых арестованы. Основное обвинение господина Малькова связано с хищением в начале 2026 года бензина и солярки, предназначавшихся для ведомственного транспорта. Вместо заправки казенных автомобилей топливо якобы по указанию генерала уходило сети частных автозаправок «Трасса», которой владеет компания «Евротранс».