Вместе с генералом по делу проходят еще семь человек, пять из которых арестованы. Основное обвинение господина Малькова связано с хищением в начале 2026 года бензина и солярки, предназначавшихся для ведомственного транспорта. Вместо заправки казенных автомобилей топливо якобы по указанию генерала уходило сети частных автозаправок «Трасса», которой владеет компания «Евротранс».