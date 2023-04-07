«"Нашествие" будет фестивалем исключительно патриотическим»

«Нашествие» возвращается — популярный рок-фестиваль пройдет в начале августа на новом месте, в Калужской области. Его отменили в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, и возобновляется он только сейчас. Состав участников пока неизвестен. Не секрет, что ряд известных музыкантов нынче находятся не в России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что цель нынешнего «Нашествия» — патриотическое воспитание молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На данный момент известно лишь то, что основное действо развернется на новой площадке, а именно в Боровском районе Калужской области на площади 150 га. Все формальности улажены, местные власти в курсе, организаторы обещают должный уровень комфорта.

Мероприятие не проводилось с 2020 года сначала из-за пандемии, позже причины не озвучивались, хотя по большому счету в этом нет никакого смысла, и так все должно быть ясно.

Впрочем, хватит ходить вокруг да около. Понятно, что главная интрига — это состав участников. Как сказано у классика, «иных уж нет, а те далече». В наше время иные признаны иностранными агентами, а кто-то — и под статьей. Кстати, вот так прямо опять совпало, пришли две новости в один день: возрождение популярного фестиваля и запрос в прокуратуру с просьбой проверить высказывания Дианы Арбениной. Оказывается, данная исполнительница «неоднократно критиковала принятые государственным органами и президентом РФ решения и политику в отношении спецоперации». Так что, судя по всему, одним потенциальным участником меньше.

«Нашествие» с высокой долей вероятности теперь будет фестивалем исключительно патриотическим, в поддержку российской власти. Безо всяких там уклонов вправо или влево.

Главная цель — завоевать молодые сердца, чтобы всем сплотиться в этот непростой час и заодно очиститься от дурного влияния, в том числе и со стороны указанных выше культурных диссидентов и прозападных течений.

Заполняемость, скорее всего, будет максимальной, если что ответственные товарищи помогут. Теперь самое интересное. В стране, по сути, идет формирование новой культуры, и рок-музыка здесь не исключение. Можно было бы сказать, что сей музыкальный стиль — это больше протест. Но почему бы не обличить, например, империалистов, колонизаторов и загнивающий Запад?

Иной скажет: возвращаемся в СССР, слегка подзабытый, но по-прежнему милый сердцу «радостный строй гитар, яростный стройотряд». Да нет, сейчас есть все возможности написания правильной музыки, причем так, чтобы она была приятна на слух.

Идем дальше. Если даже бегло взглянуть на советский опыт, тогда наряду с официальной (правильной) культурой откровенно всеми цветами радуги цвел андеграунд. Барды из подворотни, альтернативная культура, квартирники, не те, что сейчас, а настоящие, фактически подпольные. И милиция приходила, и дела заводили. Но вот популярность тех исполнителей, скажем так, была на несколько порядков выше экранных певцов и композиторов вместе взятых.

К чему все это? Как бы раскола не случилось в обществе. Молодежь у нас — категория порой сложная, не совсем всегда соглашается. В нашем деле что главное? Не навредить, чтобы не получилось как всегда.

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