Число приговоренных к принудительным работам выросло на 56,3% с начала года
В России число приговоренных к принудительным работам увеличилось на 56,3% с января по сентябрь 2026 года. Об этом замминистра юстиции Вадим Баланин сообщил на заседании коллегии Минюста.
Господин Баланин напомнил, что в июле 2025 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, которые определили принудительные работы как самостоятельный вид наказания. С того момента более чем в 60 уголовных составов внесли поправку, позволяющую судам назначать принудительные работы в качестве альтернативы лишению свободы.
Приговоренные к принудительным работам проживают в исправительных центрах и трудятся на близлежащих предприятиях, заключивших договоры с центрами. Часть их зарплаты удерживается государством.
По данным Верховного суда, за 2025 год суды приговорили к принудительным работам 20,3 тыс. человек. За первое полугодие 2026 года — 10,2 тыс. человек.
Как сообщили в пресс-службе Минюста, на заседании также обсуждалось расширение сети исправительных центров и категорий работ, к которым могут быть привлечены осужденные. В сентябре этого года директор ФСИН Аркадий Гостев сообщал, что в России функционирует 397 исправительных центров, 70% из которых созданы на базе предприятий.