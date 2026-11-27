Как сообщили в пресс-службе Минюста, на заседании также обсуждалось расширение сети исправительных центров и категорий работ, к которым могут быть привлечены осужденные. В сентябре этого года директор ФСИН Аркадий Гостев сообщал, что в России функционирует 397 исправительных центров, 70% из которых созданы на базе предприятий.