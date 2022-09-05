Цензура в своем репертуаре

Сначала департамент культуры Москвы сменил руководителей трех известных столичных театров, а теперь решил вмешаться в репертуар остальных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На российских сценах Дмитрия Крымова увидят не скоро

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ На российских сценах Дмитрия Крымова увидят не скоро

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В начале июня были заменены руководители «Современника», «Гоголь-центра», вновь ставшего Театром имени Гоголя, и «Школы современной пьесы». В тот раз речь шла о руководящих персонах — и тут власти, как учредители упомянутых организаций, находятся в своем праве. На сей раз они пошли дальше — и стали вмешиваться в репертуарную политику.

Со сцен четырех московских театров исчезли спектакли Дмитрия Крымова, одного из самых знаменитых, титулованных и любимых публикой российских режиссеров. Так, «Школа драматического искусства» лишилась спектаклей «Безприданница» и «Ой. Поздняя любовь», «Школа современной пьесы» — спектакля «Все тут», Театр имени Пушкина — «Костика» по мотивам чеховской «Чайки», а «Мастерская Петра Фоменко» — спектакля «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция». Где-то спектакли просто исчезли из календаря и продажа билетов на них не ведется, хотя в списках театрального репертуара они остаются, где-то объявлено о «технических причинах». Причина меж тем скорее политическая: уехав в конце февраля на постановку в США, Дмитрий Крымов после премьеры высказался против «спецоперации» России на Украине и принял решение не возвращаться в Москву.

В неофициальных беседах городские чиновники ссылаются на некие «депутатские запросы» и даже на «обращения зрителей» — никакой конкретики, впрочем, не предоставляется. Возможно, речь идет о широко обсуждавшийся инициативе депутатов Госдумы, создавших целую группу по выявлению «несогласных» деятелей культуры. В пользу этого предположения говорит и то, что кроме Дмитрия Крымова под запрет попал и молодой режиссер Александр Молочников, ранее ставший объектом особого внимания со стороны парламентариев. Некоторое время назад сотрудничество с ним вынужден был отменить Большой театр. А сейчас Театр на Бронной убрал из репертуарной сетки две работы Молочникова, «Бульба. Пир» и «Платонов болит». Последняя буквально только что была с успехом показана в Петербурге на сцене Александринского театра в рамках гастролей театра Константина Богомолова.

Кстати, снятые с репертуара спектакли были не просто хорошо приняты критикой, но имели очевидный кассовый успех. «Костик» Театра имени Пушкина и фоменковский «Дон Жуан» были не только признаны экспертами вершинами творчества Крымова, но и стали лидерами продаж — сборы от них наверняка составляли изрядную часть бюджета театров, и экономический ущерб еще только предстоит оценить. Что касается, например, спектакля «Платонов болит», то его вообще успели сыграть всего несколько раз, то есть потраченные на него средства оказались просто выброшены.

Одновременно с московскими репертуарными изменениями «чистке» подверглась программа старейшего петербургского фестиваля «Балтийский дом», который пройдет в ноябре,— из нее исчезла еще одна московская постановка Дмитрия Крымова, «Борис» по пушкинскому «Борису Годунову». Заодно вычеркнули спектакль «Школы современной пьесы» под названием «Ангелы вышли покурить», поставленный уволенным еще в июне Иосифом Райхельгаузом, и постановку Сахалинского театрального центра «Горка» — возможно, потому, что ее режиссер Марфа Горвиц позволила себе в соцсетях слишком смелые высказывания.

Гадать о том, на каком уровне принимались решения «закенселить» Крымова и Молочникова, можно долго, но вот факт: в театрах федерального, а не московского подчинения спектакли Дмитрия Крымова по-прежнему остаются в календаре — «Сережа» МХТ имени Чехова и «Му-му» Театра наций доступны на театральных сайтах. На «Му-му» билеты проданы, у «Сережи» на сентябрь запланированы гастроли, а на московский показ в конце октября вчера еще было несколько билетов. Впрочем, актеры обоих театров уже рассказали журналистам, что их предупредили о том, что спектакли могут быть отменены.

Тем более что глава МХТ имени Чехова Константин Хабенский к вмешательству в репертуарную политику уже готов. На открытии сезона он заявил, что в связи с продолжающейся спецоперацией собирается внести изменения в репертуар. Правда, его слова поначалу были превратно истолкованы — журналисты решили, что речь идет о чистке уже существующего репертуара. В связи с этим МХТ даже вывесил на своем сайте фрагмент речи Хабенского, где капслоком выделено слово «новый» — «неправильно сейчас брать НОВЫЙ материал, который бы как-то иронизировал, ерничал… на тему, связанную с какими-либо военными действиями…». То есть разговор не о снятии спектаклей, а о корректировке планов. Правда, одной из первых премьер в новом сезоне МХТ имени Чехова объявлена «Новая оптимистическая трагедия» в постановке Константина Богомолова. Представить себе спектакль этого режиссера без того или иного градуса иронии, а то и «ерничанья» довольно сложно. Что же, тем больше внимания будет приковано к грядущей премьере.

Эсфирь Штейнбок