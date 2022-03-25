Гергиевские кавалеры

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В День работника культуры, 25 марта, Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры 2021 года и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и рассказал, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, что понимает, как война отражается на судьбах огромного количества людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин был очарован выбором мэтров культуры

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин был очарован выбором мэтров культуры

Фото: пресс-служба президента РФ

Ничто не могло помешать Владимиру Путину встретиться с лауреатами премии в этот день. Это ведь был их праздник. И пора было высказаться не только о них, но и им.

Впрочем, мастера культуры, которые встречались в этот день с Владимиром Путиным, и так слишком хорошо отдавали себе отчет в том, с кем они.

Владимир Путин вышел на связь с деятелями культуры из Ново-Огарево. Они, в свою очередь, были рассредоточены на нескольких заранее оборудованных пунктах связи группами различной численности.

В связи с тем что отмечался День работника российской культуры, Владимир Путин в двух словах обрисовал ее, собственно говоря, состояние. Если коротко, «неоценим вклад российской культуры и в развитие мировой цивилизации. На протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но, что очень важно, те идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей, для целых поколений».

Странно, но лишь на первый взгляд, выглядело только то, что Владимир Путин говорил о российской культуре в прошедшем времени.

— Российская культура всегда обращена к человеку,— продолжал он.— Все лучшие, ставшие классикой произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы... Отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти.

Очевидно, сейчас, когда культура поставлена на службу новым ценностям, ее характер и задачи изменились настолько, что в настоящем времени говорить о ней как прежде нет никакого смысла.

— Это уникальное качество,— подтвердил Владимир Путин,— надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы. В целом ряде государств, и прежде всего в так называемых западных, подобные явления не просто проникли в политику, общественную жизнь, в спорт, в образование, а зачастую правят бал в этих сферах — именно агрессивно навязываются, именно там!

Оказывается, его крайне интересуют новые термины, такие как «культура отмены» (cancel culture.— “Ъ”).

— Достаточно упомянуть такое явление, как «культура отмены»,— заявил президент.— Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были.

Стоит напомнить, что список отмененных возглавляет прежде всего Харви Вайнштейн (кинопродюсер, сооснователь студии Miramax.— “Ъ”).

Хотя справедливости ради надо сказать, что, поймав волну «отмены», взахлеб атакующие поклонники термина уже заставили захлебнуться многих людей, даже не собиравшихся купаться вместе с ними.

— Это началось не вчера,— сообщил Владимир Путин.— Как известно, мы хорошо знаем об этом. В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад,— достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на Восточном фронте, с Германией,— решающий вклад Красной армии просто взяли и отменили!

А вот тут и спорить было не с чем.

— А в Японии,— продолжал российский президент,— например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники! В учебниках прямо об этом пишут! А о том, что именно США устроили на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить.

Монолог быстро дошел до апофеоза:

— Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ — говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств (тем не менее далеко не во всех.— А. К.), при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит. Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры».

Прозвучал таким образом афоризм, который, впрочем, вряд ли задержится в умах так же прочно, как хотя бы «нравится не нравится, терпи, моя красавица».

— Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова,— говорил господин Путин.— Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях.

Да, Владимир Путин решил коснуться проблем культуры непосредственно в связи с текущей ситуацией. Еще нет полноценного высказывания по спорту. Его решено оставить, наверное, до встречи с паралимпийцами.

— Думаю, многие знают, видели, как в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет ныне «отмененного» на Западе... или «отменяемого»,— все же поправился российский президент,— русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда безусловно пробьет себе дорогу, что искусство, образование, как им и должно быть, будут сеять только лишь умное, доброе и вечное.

Сколько существует культура, столько же — и эта надежда.

Президент сначала предоставил слово одному из новоотмененных — дирижеру Валерию Гергиеву, который является членом президентского Совета по культуре и искусству, участвовавшего в выборе лауреатов президентских премий. По всей видимости, президент намерен был таким образом публично поддержать только что пострадавшего в Европе дирижера.

Валерий Гергиев между тем порадовал тем, что не стал жаловаться на то, что его отменили. То есть он как будто этого даже не заметил. Просто представил Софью Кипрскую (надеюсь, что это не псевдоним. Потому что если это псевдоним, то лучше бы это был не псевдоним.— А. К.), первую арфистку симфонического оркестра Мариинского театра.

— Соню — мы ее называем Сонечкой, потому что она любимица оркестра,— безусловно, знают во многих странах. Она играет сольные концерты достаточно давно и очень успешно,— рассказал Валерий Гергиев, и остается надеяться, что после этих слов Соню не отменят заодно с ним.

Артистов в Лужниках, которые участвовали в известном митинге-концерте, моментально же отменили.

Софья Кипрская была без преувеличения хороша и ни в чем не виновата, то есть и правда казалась невинной.

— Я музыкант, и настоящая музыка врачует души и возвышает дух и мысли,— произнесла она.— Я горжусь тем, что являюсь гражданином нашей большой, любимой, великой страны, играю на арфе в одном из лучших театров мира с потрясающими музыкантами под управлением самого лучшего дирижера современности, у которого я учусь каждый день!

Можно было лишь покорно вздыхать в такт каждому ее слову.

— Благодаря Валерию Абисаловичу (господину Гергиеву.— А. К.) осуществилась моя мечта, и этой весной уже в шестой раз будет проходить международный фестиваль «Северная лира», который проходит каждый год в Мариинском театре. Собираются и приезжают разные музыканты со всего мира.

А вот этого, боюсь, уже никак не будет. Ей, наверное, просто забыли рассказать, что происходит вокруг. А может, не захотели расстраивать.

— Тем не менее вы наверняка знаете, что в свое время у нас была дирекция императорских театров, которая позволяла, во-первых, заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом, но и развивать их — если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли. Вы наверняка знаете об этой истории,— предположил российский президент.

Это она вроде знала. По крайней мере ее никто не упрекнул в том, что она не знала.

И тут прозвучала идея, которая, можно уже не сомневаться, вскоре будет оформлена в большую новость.

— Валерий Абисалович,— обратился президент к главному дирижеру Мариинки,— мы с вами уже об этом говорили и раньше (до отмены дирижера на Западе.— А. К.): как вы относитесь к такой идее — воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было сейчас лишних разговоров, но сама по себе идея?

Валерий Гергиев отвечал долго и начал издалека — очевидно, собираясь с силами. Наконец он вышел на коду:

— Мне кажется, что, наверное, это может иметь далеко идущие, самые полноценные и благоприятные возможности... В свое время Федор Иванович Шаляпин пел в понедельник в Санкт-Петербурге и в среду — в Москве. История знает, что оперы Чайковского или Римского-Корсакова ставились одновременно в Москве и Петербурге, и речь только шла о том, куда успеет автор в первую очередь, потому что и там, и там он должен был быть. Это как герб России, двуглавый орел: это, может быть, натяжка, но мне кажется, что мы как раз сильны тем, что и Москва, и Петербург — это культурные столицы мирового масштаба. Примерно так я думаю.

Нет, все-таки он был смущен.

Господин Путин и правда поддержал его просто с размаху, чтобы никому не показалось мало.

Мало теперь будет, к сожалению, одному только, видимо, человеку, которого «отмена культуры» коснется таким неожиданным образом,— Владимиру Урину, генеральному директору Большого театра.

Ему будет не хватать этого театра (нет, должность-то придумают).

Член президентского совета, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев представил еще одного лауреата, Дмитрия Сердюка, человека непростой судьбы. Я слушал презентацию Евгения Князева, и Дмитрий Сердюк в моих глазах становился уже каким-то былинным героем, так что я и сам уже не верил, что пару лет назад он был уволен из Театра на Малой Бронной.

Впрочем, и сам Дмитрий Сердюк сейчас объяснялся в любви лишь Театру наций и его худруку Евгению Миронову.

Генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов (Господи, все эти люди назавтра будут обречены на хейт и отмену из-за того, что лишь показались на этой встрече. Но чем они, в конце концов, так виноваты? Впрочем, с другой стороны, Facebook и Instagram-то нет (их головная компания Meta признана в РФ судом экстремистской организацией.— “Ъ”), по крайней мере в их прежнем виде) представил еще одного лауреата, приму-балерину Оксану Кардаш.

— Она могла бы работать где угодно в мире, но работает в Москве, работает в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко,— рассказал Андрей Борисов.

И хорошо, что не работает в мире. Не придется страдать.

Андрей Борисов рассказал про кадровые перестановки в театре:

— Наш театр пережил достаточно непростую ситуацию, когда наш художественный руководитель балета Лоран Илер под серьезным давлением вынужден был покинуть этот пост, и мы остались без художественного руководителя.

По информации “Ъ”, Лоран Илер и правда не хотел уезжать, но отвечающие за культуру в Евросоюзе чиновники убедили его сделать это.

— Мы всегда помним ваши слова о том, что Россия — это страна возможностей, и мы должны делать ставку на молодежь! — честно предупредил президента Андрей Борисов.— Я вам должен сказать, что вчера было принято мной при поддержке московского правительства беспрецедентное решение: художественным руководителем балета стал Максим Севагин — это талантливый хореограф, которому 24 года. Мы должны формировать новых творческих лидеров, и мы это делаем.

Это решение будет, без сомнений, аплодисментами встречено ценителями.

Владимир Путин тоже решил тем временем высказаться про балет:

— Я небольшой специалист в балете, но знаю, что это непросто, движения-то совсем разные. То, что вам это удается совмещать (классический и современный балет.— А. К.),— это, конечно, особый дар, я бы так сказал. Потому что одно дело — классические движения, классического танца, а другое — то, что мы знаем в современном, в суперсовременном проявлении хореографии. Это разная пластика совсем, а у вас это получается, я так понимаю.

Художник Никита Сазонов высказался об укреплении семейных традиций с помощью создания неких экспозиций, суть которых, к сожалению, улавливалась туманно, а он не пояснял, думая, наверное, что это и так все знают.

Господин Путин поддержал его:

— Я имел возможность почитать переписку своего деда с сыновьями, с моим отцом, с мамой, с их братьями... Знаете, открываешь все по-другому, по-другому начинаешь смотреть на семью, на страну и на культуру нашего народа. Он пишет с ошибками, но обращается к своим сыновьям на «вы». Они к нему тоже на «вы». Я это читал, и по содержанию — такое глубокое содержание, это была переписка времен Великой Отечественной войны, и по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно... Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране!

Таким образом, смотрите, Владимир Путин ведь хорошо понимает, как война отражается на судьбах миллионов людей и всей страны. Как отражается и ломает их. И как нет шанса вернуть эту жизнь даже у тех, кто вроде, слава богу, не погиб и не ранен.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев утверждал, что в свое время Аленушка «говорила братцу Иванушке: не пей из “западного” копытца, козленочком станешь!»

— А он ослушался, попил и стал козленочком, потом одумался и на всю жизнь перестал пить из «западного» копытца, и стал хорошим человеком! — с удовольствием излагал свою корявую авторскую версию хорошей сказки Владимир Малышев.— А разве не прививает чувство патриотизма русский богатырь, который побеждает Змея Горыныча, Соловья-разбойника и всяких других тварей (Да разве твари они? — А. К.)?! Поэтому, я думаю, что святое дело — начинать именно тогда (то есть рано, очень рано.— А. К.) прививать эти чувства!

Владимир Путин поблагодарил собравшихся за работу и попрощался с ними.

Действительно, для них это был по всем признакам тяжкий труд.

Андрей Колесников