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Коммерсантъ FM
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«Сказку» схватили за «ж»

Фильму Александра Сокурова отказали в прокате в России

Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка». Об этом 14 октября сообщила пресс-служба режиссера в своем Telegram-канале, назвав этот отказ «очередным этапом цензуры». За день до этого картина была запрещена к показу на фестивале «КАРО.Арт», проходившем в московском киноцентре «Октябрь», где она должна была стать фильмом закрытия 15 октября. Пожалуй, это первый случай, когда цензурные ограничения коснулись режиссера такого уровня — народного артиста РФ и члена Совета по правам человека при президенте России. Комментирует Юлия Шагельман.

По пути к российскому зрителю вожди заблудились в тумане

По пути к российскому зрителю вожди заблудились в тумане

Фото: Example of Intonation

По пути к российскому зрителю вожди заблудились в тумане

Фото: Example of Intonation

Документ об отказе в выдаче прокатного удостоверения за подписью директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрия Давиденко, датированный 13 октября, опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Она также сообщила, что устраивала закрытый показ картины «для близких друзей и серьезных продюсеров» и что теперь ей «стыдно перед Сокуровым». В качестве причины для своего решения ведомство ссылается на подпункт «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Формулировка этого подпункта максимально туманная: «в иных определенных федеральными законами случаях». Таким образом, по сути, причина запрета проката «Сказки» не названа. На запрос “Ъ” на момент сдачи номера Минкульт не ответил.

Напомним, что мировая премьера фильма Сокурова состоялась в 2022 году на кинофестивале в Локарно. После этого картина прошла в прокате в ряде европейских стран, в том числе во Франции, Испании и Италии, а также в Иране, а сейчас готовится ее выход в Латинской Америке.

Снятая без финансового участия государства, «Сказка» представляет собой фантасмагорическую притчу, действие которой происходит в чистилище.

По нему бродят ключевые политические фигуры ХХ века — Сталин, Гитлер, Черчилль и Муссолини, рассуждая о войнах и идеологиях, а также об искусстве и частной жизни. В конечном счете все сводится к тщете имперских амбиций и диктаторской гордыни — правители мира, повелевавшие тысячами людей и уничтожавшие их ради умозрительных идей и собственного честолюбия, оказываются обречены на забвение.

В России для демонстрации фильмов на международных фестивалях прокатного удостоверения, процесс получения которого может занимать несколько месяцев, не требуется. Однако для того, чтобы иметь право показать такие картины, фестиваль должен быть внесен в специальный реестр, утвержденный Министерством культуры. Также на согласование отправляется и список запланированных к показу фильмов.

Фестиваль «КАРО.Арт», организованный в этом году во второй раз на базе одноименного проекта сети кинотеатров «Каро», объявил свою программу в 20-х числах сентября. Уже тогда «Сказка» была заявлена как фильм закрытия. До этого картину впервые показали в России на фестивале «Пример интонации», организованном одноименным фондом самого Сокурова и проходившем в Санкт-Петербурге с 1 по 4 июня этого года.

Режиссер Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Однако 13 октября режиссер сообщил в Telegram, что Минкульт запретил показ фильма на фестивале «КАРО.Арт». Пресс-секретарь фестиваля Ксения Ильиных и куратор его российской программы Сергей Дешин причины исчезновения картины из расписания прокомментировать отказались. Господин Сокуров же подчеркнул: «Впереди отказ на выдачу "Сказке" прокатного удостоверения — цезурный запрет на показ фильма у меня на родине». Что и произошло уже на следующий день. Режиссер также написал о том, что ожидает негласного запрета на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее, и заявил: «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками».

История со «Сказкой» уже далеко не первый пример того, что система прокатных удостоверений, созданная в 1990-х годах как средство борьбы с пиратством, превратилась в инструмент государственной цензуры.

На протяжении почти двадцати лет получение «прокатки» было чисто бюрократической формальностью для занесения картины в Государственный реестр кино- и видеофильмов и получения возрастного рейтинга. Первые отказы в связи с содержанием фильмов появились после того, как министром культуры стал Владимир Мединский. Так, в 2015 году за два дня до релиза было отозвано удостоверение, уже выданное триллеру Даниэля Эспиносы «Номер 44» о поисках серийного убийцы в сталинском СССР. В 2018 году такая же судьба постигла черную политическую комедию Армандо Иануччи «Смерть Сталина».

В конце 2022 года правительство РФ увеличило список оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения и его отзыва — в новое постановление об этом были добавлены меры во исполнение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Именно на этом основании в марте 2023 года было отозвано удостоверение у «Купе номер 6» Юхо Куосманена, получившего две награды Каннского фестиваля и прошедшего в прокате в 2021 году (сейчас картину все еще можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатрах).

Последним громким случаем цензуры в кино перед «Сказкой» стало удаление из онлайн-кинотеатров триллера «Айта» Степана Бурнашева, награжденного за лучшую режиссуру и мужскую роль на фестивале «Зимний» в декабре 2022 года и ставшего самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. В сентябре уже этого года Роскомнадзор обнаружил в картине демонстрацию «неравенства лиц по национальному признаку», хотя мораль фильма, не только показанная кинематографическими средствами, но и прямо проговоренная с экрана, заключается как раз в том, что всем народам надо жить дружно. За фильм вступились кинокритики, киноведы и многие профессионалы киноиндустрии, включая и Александра Сокурова.

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе о скандале вокруг якутского кино

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе о скандале вокруг якутского кино

Почти одновременно с запретом показа «Айты» сайт SakhaDay сообщил о том, что в выдаче удостоверения было отказано еще одному якутскому фильму — комедии Дмитрия Шадрина «Кандидат», один из персонажей которой переодевается в женскую одежду с авантюрными целями, подобно герою фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»: в этом, по словам источников издания, уже Минкульт усмотрел всю ту же «пропаганду ЛГБТ».

Еще в 2021 году в интервью ТАСС господин Сокуров требовал от Минкульта «изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой». Однако, судя по растущему количеству отказов в выдаче удостоверений, отзывов уже выданных разрешений и все большей размытости критериев, из-за которых фильмы могут попасть под гласный или негласный запрет, ожидать таких изменений не стоит, скорее наоборот.

Фотогалерея

Творческий путь Александра Сокурова

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Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

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Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

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