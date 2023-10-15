«Сказку» схватили за «ж»

Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка». Об этом 14 октября сообщила пресс-служба режиссера в своем Telegram-канале, назвав этот отказ «очередным этапом цензуры». За день до этого картина была запрещена к показу на фестивале «КАРО.Арт», проходившем в московском киноцентре «Октябрь», где она должна была стать фильмом закрытия 15 октября. Пожалуй, это первый случай, когда цензурные ограничения коснулись режиссера такого уровня — народного артиста РФ и члена Совета по правам человека при президенте России. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По пути к российскому зрителю вожди заблудились в тумане

Фото: Example of Intonation По пути к российскому зрителю вожди заблудились в тумане

Фото: Example of Intonation

Документ об отказе в выдаче прокатного удостоверения за подписью директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрия Давиденко, датированный 13 октября, опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Она также сообщила, что устраивала закрытый показ картины «для близких друзей и серьезных продюсеров» и что теперь ей «стыдно перед Сокуровым». В качестве причины для своего решения ведомство ссылается на подпункт «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Формулировка этого подпункта максимально туманная: «в иных определенных федеральными законами случаях». Таким образом, по сути, причина запрета проката «Сказки» не названа. На запрос “Ъ” на момент сдачи номера Минкульт не ответил.

Напомним, что мировая премьера фильма Сокурова состоялась в 2022 году на кинофестивале в Локарно. После этого картина прошла в прокате в ряде европейских стран, в том числе во Франции, Испании и Италии, а также в Иране, а сейчас готовится ее выход в Латинской Америке.

Снятая без финансового участия государства, «Сказка» представляет собой фантасмагорическую притчу, действие которой происходит в чистилище.

По нему бродят ключевые политические фигуры ХХ века — Сталин, Гитлер, Черчилль и Муссолини, рассуждая о войнах и идеологиях, а также об искусстве и частной жизни. В конечном счете все сводится к тщете имперских амбиций и диктаторской гордыни — правители мира, повелевавшие тысячами людей и уничтожавшие их ради умозрительных идей и собственного честолюбия, оказываются обречены на забвение.

В России для демонстрации фильмов на международных фестивалях прокатного удостоверения, процесс получения которого может занимать несколько месяцев, не требуется. Однако для того, чтобы иметь право показать такие картины, фестиваль должен быть внесен в специальный реестр, утвержденный Министерством культуры. Также на согласование отправляется и список запланированных к показу фильмов.

Фестиваль «КАРО.Арт», организованный в этом году во второй раз на базе одноименного проекта сети кинотеатров «Каро», объявил свою программу в 20-х числах сентября. Уже тогда «Сказка» была заявлена как фильм закрытия. До этого картину впервые показали в России на фестивале «Пример интонации», организованном одноименным фондом самого Сокурова и проходившем в Санкт-Петербурге с 1 по 4 июня этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Однако 13 октября режиссер сообщил в Telegram, что Минкульт запретил показ фильма на фестивале «КАРО.Арт». Пресс-секретарь фестиваля Ксения Ильиных и куратор его российской программы Сергей Дешин причины исчезновения картины из расписания прокомментировать отказались. Господин Сокуров же подчеркнул: «Впереди отказ на выдачу "Сказке" прокатного удостоверения — цезурный запрет на показ фильма у меня на родине». Что и произошло уже на следующий день. Режиссер также написал о том, что ожидает негласного запрета на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее, и заявил: «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками».

История со «Сказкой» уже далеко не первый пример того, что система прокатных удостоверений, созданная в 1990-х годах как средство борьбы с пиратством, превратилась в инструмент государственной цензуры.

На протяжении почти двадцати лет получение «прокатки» было чисто бюрократической формальностью для занесения картины в Государственный реестр кино- и видеофильмов и получения возрастного рейтинга. Первые отказы в связи с содержанием фильмов появились после того, как министром культуры стал Владимир Мединский. Так, в 2015 году за два дня до релиза было отозвано удостоверение, уже выданное триллеру Даниэля Эспиносы «Номер 44» о поисках серийного убийцы в сталинском СССР. В 2018 году такая же судьба постигла черную политическую комедию Армандо Иануччи «Смерть Сталина».

В конце 2022 года правительство РФ увеличило список оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения и его отзыва — в новое постановление об этом были добавлены меры во исполнение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Именно на этом основании в марте 2023 года было отозвано удостоверение у «Купе номер 6» Юхо Куосманена, получившего две награды Каннского фестиваля и прошедшего в прокате в 2021 году (сейчас картину все еще можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатрах).

Последним громким случаем цензуры в кино перед «Сказкой» стало удаление из онлайн-кинотеатров триллера «Айта» Степана Бурнашева, награжденного за лучшую режиссуру и мужскую роль на фестивале «Зимний» в декабре 2022 года и ставшего самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. В сентябре уже этого года Роскомнадзор обнаружил в картине демонстрацию «неравенства лиц по национальному признаку», хотя мораль фильма, не только показанная кинематографическими средствами, но и прямо проговоренная с экрана, заключается как раз в том, что всем народам надо жить дружно. За фильм вступились кинокритики, киноведы и многие профессионалы киноиндустрии, включая и Александра Сокурова.

Почти одновременно с запретом показа «Айты» сайт SakhaDay сообщил о том, что в выдаче удостоверения было отказано еще одному якутскому фильму — комедии Дмитрия Шадрина «Кандидат», один из персонажей которой переодевается в женскую одежду с авантюрными целями, подобно герою фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»: в этом, по словам источников издания, уже Минкульт усмотрел всю ту же «пропаганду ЛГБТ».

Еще в 2021 году в интервью ТАСС господин Сокуров требовал от Минкульта «изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой». Однако, судя по растущему количеству отказов в выдаче удостоверений, отзывов уже выданных разрешений и все большей размытости критериев, из-за которых фильмы могут попасть под гласный или негласный запрет, ожидать таких изменений не стоит, скорее наоборот.