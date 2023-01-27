Дмитрия Назарова заменили на сцене и в кино

Сцены с Дмитрием Назаровым в новой экранизации «12 стульев» переснимут с другим актером, заявил режиссер фильма Петр Зеленов. По его словам, это решение связано с политической позицией артиста. Господин Зеленов также отметил, что с заменой трудностей не возникнет, так как материала снято не так много. Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров был уволен из МХТ им. Чехова, где он работал с 2003 года. Театр уже нашел замену актеру во всех основных спектаклях. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

14 января 2023-го Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. Чехова после разговора с худруком театра Константином Хабенским. Причиной стала политическая позиция актера и критика военной операции на Украине. Спустя несколько дней он опубликовал видео о своей новой жизни. В итоге спектакль «Лес», где центрального персонажа играл артист, в назначенную дату не состоялся, а постановка «Мастер и Маргарита» чуть не осталась без Воланда. В один момент герой пропал из анонса спектакля, но позже стало известно, что Дмитрия Назарова в этой роли заменит Анатолий Кот.

При этом потеря такого актера для театра больше имиджевая, отметил ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский: «Понятно, что такие тексты, которые он выдавал, не сочетаются с работой в государственном театре. И здесь Дмитрий Назаров сделал свой выбор. Насколько я знаю, театр, насколько это было возможно, оттягивал это расставание. Мне кажется, что мы несколько ошибаемся, предполагая, что зрители по-прежнему ходят на актеров. Ясно, что это уже какая-то новая жизнь спектакля. Будет ли она счастливой или нет, покажет время. Но мне не кажется, что потеря даже такого замечательного артиста, как Дмитрий Назаров, может снизить продажи в МХТ им. Чехова».

А вот создателям новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев» придется потратиться на замену Дмитрия Назарова на другого актера. По словам режиссера, материала отснято немного, хотя фильм должен выйти уже в этом году. В любом случае это лучше, чем полная остановка съемочного процесса, подчеркнул генеральный директор компании Comscore Роман Исаев:

«Замену придется делать на ходу. Понятно, что тут политический фактор может очень существенно перевешивать экономический, несмотря на финансовую составляющую, которая может быть весомой. Непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. Есть риски полного невыхода картины на экран, и тогда, соответственно, потери будут стопроцентными и колоссальными. В случае пересъемки сцен эти расходы могут быть существенно меньше по своему объему».

В спектаклях и недоснятых фильмах Дмитрия Назарова заменили, а что же будет с сериалом «Кухня», одним из самых популярных проектов, в которых актер принимал участие? Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», в каталоге которого есть «Кухня», на запрос “Ъ FM” не ответил. Между тем вероятность пропажи сериала из библиотеки сервиса очень мала, считает киноэксперт Даниил Ротштейн: «Юридических оснований, обязывающих завершить работу с Назаровым или тем более не распространять материалы с его участием, нет.

Конечно, сложно что-то прогнозировать, потому что все это упирается в личные позиции людей, связанных с тем или иным проектом, с той или иной платформой.

Мы не можем до конца исключать того, что кто-то из боссов "Яндекса" скажет: "Я не хочу, что на нашей платформе было что-либо, связанное с Дмитрием Назаровым"».

Вместе с тем жена Дмитрия Назарова Ольга Васильева тоже была уволена из МХТ им. Чехова. По некоторой информации, актер и его супруга уже уехали из России.

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Яна Загоровская