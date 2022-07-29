Худсоветы снова в моде

Этим летом депутаты вернулись к борьбе против «пропаганды ЛГБТ» и прочих чуждых российской власти идеологий. В июле внесен проект КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР о запрете информации, которая предполагает «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Не остались в стороне и единороссы: их вариант, предполагающий распространение запрета пропаганды ЛГБТ на все возрастные категории, должен быть внесен в Госдуму осенью. И хотя пока нет определенности, какая из инициатив пройдет, даже их обсуждение уже влияет на киноиндустрию.

Внесенный законопроект содержит максимально размытые формулировки, по которым, кажется, можно отправить под сукно половину фильмов. Комментируя документ, глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев говорил, что, если бы такой закон действовал раньше, мы бы не увидели, например, фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского.

Один из авторов проекта, Николай Бурляев, в интервью «Интерфакс. Религия» поспешил пояснить, что тот не предполагает «отмену» фильмов вроде «Военно-полевого романа» и нацелен в первую очередь на современное кино, в котором присутствует «облагораживание порока». Заниматься отсевом таких фильмов, по его мнению, должны общественные советы, куда могут войти учителя, медики, представители правоохранительных органов и даже духовенство.

Если бы российская киноиндустрия торговалась на бирже, ее акции уже рухнули бы на десятки процентов. После истории с фильмом «Искушение» (история о монахине, которую судят за прелюбодеяние), не получившим прокатного удостоверения в 2021 году, кинопрокатчики и так не рисковали покупать права на потенциально спорные картины. Однако онлайн-кинотеатры до сих пор были более свободны в выборе тем. У членов потенциального «общественного совета» могли бы возникнуть вопросы не только к зарубежным сериалам, но и к оригинальным проектам российских платформ — например, к сериалам «ЮЗЗЗ» от Premier, где герои ведут свободную сексуальную жизнь, к «Amore more» от Kion, который посвящен полиамории, или «Клинике счастья», где один из героев — бисексуал.

Кто же теперь сможет дать частному инвестору гарантию, что сериал или фильм не будет запрещен, даже если сценарий вычитан вдоль и поперек на предмет разного рода «порочной» информации? Желающих вкладываться в военно-патриотические фильмы среди частных инвесторов будет немного: со времен «Т-34», кроме «Девятаева», не было подобных фильмов, которые собирали бы в прокате больше 200 млн руб. Самым очевидным следствием этого выглядит вынужденное усиление господдержки производства кино и сериалов, причем, видимо, без особых экономических обоснований. Как будто мало просят все остальные отрасли.