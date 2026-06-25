Минкульт создаст спецхран для «деструктивной литературы»
Российская государственная библиотека имени Ленина работает над созданием закрытого хранилища «деструктивной литературы», сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, речь о литературе, «которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер».
Госпожа Алексеева рассказала, что библиотеки в России перестали пополнять фонды книгами авторов-иноагентов. Минкульт считает недопустимым использовать такие книги на книжных выставках и культурно-просветительских мероприятиях, отметила она. Замминистра напомнила, что с 2026 года библиотеки расходуют федеральные субсидии на закупку книг в соответствии с рекомендательными списками, составленными экспертными советами. Минкульт намерен усилить контроль за закупками.
«И, конечно, мы четко и жестко наблюдаем за тем, какое комплектование сегодня ведется нашими библиотеками, тем более на федеральные средства»,— добавила Жанна Алексеева на ПМЮФ.
В июне 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий доступ к книгам ряда авторов в библиотеках. Речь о писателях-иноагентах и экстремистах, правила выдачи книг которых поправки предлагают определять Минкульту. Авторы законопроекта считают, что без предложенного ограничения будут пропагандироваться писатели, «деятельность которых направлена против безопасности РФ». Второе и третье чтение проект закона пока не прошел, следует из базы данных Госдумы.
Инициатива по ограничению доступа к литературе иноагентов и экстремистов в библиотеках активно обсуждается уже некоторое время. В марте 2024 года группа депутатов Госдумы, включая Елену Ямпольскую (которая до июня 2024 года возглавляла комитет по культуре), внесла проект поправок в федеральный закон «О библиотечном деле», предлагающий регулировать размещение таких материалов. Ранее, еще в 2022 году, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков уже высказывал мнение, что из библиотек может быть изъята до половины всех книг, если требования законов об иноагентах и нежелательных организациях будут применяться буквально. Эта мера рассматривалась как способ предотвратить пропаганду авторов, чья деятельность, по мнению инициаторов, направлена против безопасности РФ.
Законопроект предполагает, что Минкульт будет определять правила выдачи таких книг. Он также коснется библиотечных фондов в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, поскольку, по мнению авторов, их фонды были укомплектованы украинской пропагандистской литературой. В то же время, в правовом управлении Госдумы отмечали, что действующее законодательство об иноагентах не содержит ограничений на доступ к их произведениям, что может затруднить применение предлагаемых мер. По мнению части экспертов и депутатов, такие поправки фактически направлены на введение политической цензуры, поскольку ограничивают доступ не по содержанию книг, а по признаку авторства, что противоречит Конституции РФ и правовым позициям Конституционного суда.