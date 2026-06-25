Минкульт создаст спецхран для «деструктивной литературы»

Российская государственная библиотека имени Ленина работает над созданием закрытого хранилища «деструктивной литературы», сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, речь о литературе, «которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер».

Госпожа Алексеева рассказала, что библиотеки в России перестали пополнять фонды книгами авторов-иноагентов. Минкульт считает недопустимым использовать такие книги на книжных выставках и культурно-просветительских мероприятиях, отметила она. Замминистра напомнила, что с 2026 года библиотеки расходуют федеральные субсидии на закупку книг в соответствии с рекомендательными списками, составленными экспертными советами. Минкульт намерен усилить контроль за закупками.

«И, конечно, мы четко и жестко наблюдаем за тем, какое комплектование сегодня ведется нашими библиотеками, тем более на федеральные средства»,— добавила Жанна Алексеева на ПМЮФ.

В июне 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий доступ к книгам ряда авторов в библиотеках. Речь о писателях-иноагентах и экстремистах, правила выдачи книг которых поправки предлагают определять Минкульту. Авторы законопроекта считают, что без предложенного ограничения будут пропагандироваться писатели, «деятельность которых направлена против безопасности РФ». Второе и третье чтение проект закона пока не прошел, следует из базы данных Госдумы.