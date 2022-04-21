«Большая мать» натворила больших дел

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Депутаты Госдумы заявили о разработке нормы «о защите от осквернения художественных образов, произведений литературы и искусства, посвященных Великой Отечественной войне». Поводом стал скандал вокруг скульптуры «Большая мать» художника Олега Кулика. Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, увидев в этой работе сходство со знаменитой скульптурой «Родина-мать» Евгения Вучетича, просила Генпрокуратуру провести проверку произведения на наличие «оправдания нацистской и экстремистской идеологии». Жалобу в СКР направили также глава думского комитета по информации Александр Хинштейн и писатель Захар Прилепин. Господин Кулик создал образ «Большой матери» четыре года назад после расставания с женой и посвятил ее «драматической борьбе» между современными мужчинами и женщинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К фигуре «Большой матери» Олега Кулика попросили внимательно присмотреться Генпрокуратуру и СКР

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости К фигуре «Большой матери» Олега Кулика попросили внимательно присмотреться Генпрокуратуру и СКР

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

61-летний перформансист, представитель так называемого московского акционизма Олег Кулик всю среду провел в главном управлении СКР в Москве. По информации искусствоведа Ксении Коробейниковой, ему предъявлено обвинение в оправдании нацизма, а именно — в публичном распространении «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Причиной стала скульптура «Большая мать», которую художник создал в 2018 году. Последние несколько дней работа демонстрировалась в рамках ярмарки «Арт Москва» галереей Frolov Gallery в столичном Гостином дворе.

Ярмарка «Арт Москва» открылась 13 апреля, а пять дней спустя несколько политиков и общественных деятелей выступили с резкой критикой работы Олега Кулика, так как сочли ее пародией на скульптуру «Родину-мать» Евгения Вучетича (1959–1967) на Мамаевом кургане. Жалобу в СКР направили глава думского комитета по информации Александр Хинштейн и писатель Захар Прилепин, который назвал скульптуру «пасквилем-карикатурой». В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» заявили “Ъ”, что считают работу Олега Кулика «неуместным экспериментом» вне зависимости от того, «вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет». Председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру, потребовав проверки скульптуры на наличие «оправдания нацистской и экстремистской идеологии». Она пояснила “Ъ”, что считает «Большую мать» «издевательством» и «пародией» на «Родину-мать» Евгения Вучетича и хотела бы задать соответствующие вопросы не только художнику, но и организаторам выставки, которые демонстрировали скульптуру «в центре Москвы, да еще в такое время». “Ъ” не удалось получить комментарий господина Кулика относительно допроса в СКР, а также комментарии ведомства и галериста Владимира Фролова.

В беседе с RTVI Владимир Фролов рассказал, что, создавая «Большую мать», Олег Кулик переживал «тяжелое расставание с женой» и потому создал скульптуру, в которой конфликтуют мужская и женская природа, происходит переосмысление меняющейся роли современной женщины. Так, центральный образ работы — женская фигура с гротескно утрированными на манер «палеолитических Венер» вторичными половыми признаками, держащая в поднятой руке меч. В нескольких местах ее тело обвязано веревками, за которые тянут копошащиеся у ног «Венеры» мужские фигурки. «Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба — так ранее в беседе с "Известиями" сам автор объяснял свою "Большую мать".— Это вечная любовь и ненависть, вокруг которых вертится мир».

«Некая женская фигура в окружении мужских фигур при взгляде сквозь время и множество примеров может интерпретироваться как Фемида или "Свобода на баррикадах",— комментирует претензии искусствовед, главный редактор The Art Newspaper Милена Орлова.— В этой конкретной скульптуре мощный акцент сделан на фигуре, олицетворении плодородия, она отсылает к архаичным образам Венер с утрированными формами». Возникшие обвинения в реабилитации нацизма эксперт называет «странными», указывая на год создания скульптуры — 2018-й: «Мы что, теперь каждые три года будем менять осмысление классики, например, если спроецируем эту ситуацию на музейные экспонаты». Впрочем, современная интерпретация «Большой матери», по мнению Милены Орловой, все же возможна, как, например, «Россия, которая борется с санкциями».

Другой эксперт, пожелавший сохранить анонимность, указывает, что в «Матери» Кулика узнать «Мать» Вучетича затруднительно: «Фигура Вучетича величава и одета, фигура Кулика гола, грудаста и пузата, у нее другая поза: по-другому поставлены ноги, левая рука заведена за спину, а не отброшена в сторону, голова и тело развернуты совершенно иным образом. Безусловных черт сходства у скульптур, таким образом, только три: изображена женщина, которая стоит и при этом держит в поднятой правой руке меч». При этом «карикатура (если предполагать, что критики именно ее имеют в виду под словом "пародия" — по отношению к изобразительному искусству оно обычно не употребляется) подразумевает конкретное и узнаваемое сходство с объектом высмеивания».

Тем не менее скандал вокруг «Большой матери» уже стал поводом для возможного изменения российского законодательства. «Мы начали разработку нормы о защите от осквернения художественных образов, произведений литературы и искусства, посвященных Великой Отечественной войне»,— заявила “Ъ” Елена Ямпольская. Поправки должны быть внесены в закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне». Госпожа Ямпольская пообещала, что «это будет запрет, аналогичный тому, что мы вводили на демонстрацию изображений нацистских преступников, символику». Конфликт вокруг «Большой матери» Олега Кулика, отмечает депутат, стал поводом для изменений, «назревавших много лет»: «Плакат "Родина-мать зовет" используется в рекламе, она "зовет" на танцы, распродажи, в автосервисы и так далее». О создании специального органа, который займется цензурированием произведений искусства или литературы на предмет «искажения или осквернения», речи не идет, заверила Елена Ямпольская.

Инициатива обусловлена «идеологическим ажиотажем» на фоне событий на Украине, считает член СПЧ Александр Верховский, возглавляющий информационно-аналитический центр «Сова» (внесен в реестр иноагентов, исследует проявления национализма, ксенофобии и экстремизма). «Видимо, автору неважно, как будет применяться закон, кто и как будет трактовать "искажения", ведь они могут быть усмотрены и в раскрашивании фильма "17 мгновений весны"»,— говорит эксперт.

Мария Старикова, Сергей Ходнев, Анна Васильева; Сергей Петунин, Саратов