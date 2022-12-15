Ой-йо, никто не услышит

Парламент Санкт-Петербурга принял законопроект, запрещающий с 1 мая 2023 года выступление уличных музыкантов без согласования с городскими властями. Новые нормы обязывают артистов не только обеспечивать «соответствие уличного выступления месту его проведения», но также оказывать содействие «в поддержании общественного порядка и общественной безопасности граждан» и «сохранности зеленых насаждений и элементов благоустройства». Штраф за нарушение правил составит до 40 тыс. руб. При этом Питер разделят на три зоны: в ряде районов использование звукоусиливающей аппаратуры на улицах будет полностью запрещено, в других ее мощность может превышать 500 Вт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти Петербурга уже несколько лет обсуждают идею введения более жесткого регулирования деятельности уличных музыкантов. Обычно, развлекая публику, самодеятельные артисты дают концерты в тех уголках города, которые любят посещать туристы. Но чаще всего они выступают на Невском проспекте, Дворцовой площади и возле станции метро «Площадь Восстания». Лидер группы Bangkok Петр Олесов утверждает, что дневной заработок музыкантов может составлять от 1 тыс. до 50 тыс. руб. Господин Олесов рассказал, что полиция регулярно срывала выступления уличных артистов и даже задерживала участников группы.

С законодательной инициативой упорядочить правила в этой сфере еще в 2020 году выступил нынешний депутат законодательного собрания Денис Четырбок. Законопроект был принят в первом чтении, но затем застопорился. В 2022 году за уличных артистов взялся губернатор Александр Беглов, который и внес в городской парламент законопроект «Об организации и проведении уличных выступлений и внесении изменений в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"». 14 декабря документ был принят в третьем чтении.

Нормативный акт предполагает, что уличные музыканты не могут выступать перед публикой без разрешения городской администрации. Артисты будут обязаны согласовать с чиновниками место, дату и время каждого своего выступления. Закон вступит в силу с 1 мая 2023 года, когда в Петербурге будет в разгаре новый туристический сезон. За это время региональное правительство разработает механизм подачи заявок на выступления и процесс их согласования.

Петербург, согласно принятому документу, разделят на три зоны. В первой использование звукоусиливающей аппаратуры будет полностью запрещено. Во второй разрешенная мощность не должна превышать 500 Вт. В третьей, самой шумной, власти позволят использовать музыкантам аппаратуру мощностью более 500 Вт. Перечень локаций Смольный опубликует позже, в него войдет около 200 адресов.

Новые нормы обязывают артистов не только обеспечивать «соответствие уличного выступления месту его проведения», но также оказывать «содействие в поддержании общественного порядка и общественной безопасности граждан» и «сохранности зеленых насаждений и элементов благоустройства». Штраф за нарушение условий проведения выступления для физических лиц составит от 1,5 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тыс. руб.

Депутат городского парламента Денис Четырбок («Единая Россия») подчеркнул, что закон защитит права жителей многоквартирных домов, которые летом страдают от уличных концертов. В тексте документа говорится, что принятие мер необходимо в «целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности». Господин Четырбок уверен, что музыкантов инициатива избавит от целого ряда проблем, поскольку и сейчас действует административный порядок уведомления о выступлениях. «До этого музыкант должен был согласовывать выступление по сложной схеме, которая используется при организации масштабных концертов, например, на Дворцовой площади. А если он этого не делал, то его задерживали и штрафовали»,— рассказал парламентарий. Регламент, о котором говорит депутат, предполагает отправку уведомления в администрацию района или комитет по культуре города за 15 дней до события в зависимости от количества участников концерта. Такие выступления трактуются как культурно-массовые мероприятия вне предназначенных для этого мест. Однако питерские музыканты, с которыми переговорил “Ъ”, утверждают, что не знали о таком порядке или попросту его не соблюдали.

В ходе обсуждения инициатива подверглась критике со стороны партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». В поправках ко второму чтению депутаты фракций предлагали заменить механизм согласования на процедуру бронирования места, даты и времени на специальном сайте в режиме реального времени. Музыканты в Москве устраивают свои выступления таким образом, говорили сторонники этой идеи. Однако предложение было отклонено. «Существующий в законе сейчас принцип, предусматривающий получение согласований, означает возможность запрещать выступления по любым основаниям. Он сохраняет схему, известную по опыту организаций публичных акций, когда в ответ на любую заявку можно сказать, что место и время уже заняты, а кем, не скажем»,— настаивал Борис Вишневский («Яблоко»). «Система носит разрешительно-запретительный порядок: кому-то чиновник может выдать разрешение, кому-то нет. При этом объяснять свое решение он не должен»,— поддержал его однопартиец Олег Максаков.

«Уличные музыканты по привычке продолжат выступать без согласования, за что будут получать штрафы,— прокомментировал принятие закона Петр Олесов.— Они станут бесправными, подпольными и будут вынуждены нарушать закон». «Полагаю, что выступления музыкантов будут согласовываться "на месте" — выборочно»,— отметил музыкант и поэт Михаил Новицкий.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург