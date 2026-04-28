На сайте «Литрес» убрали маркировку о пропаганде наркотиков с русской классики

Сервис «Литрес» признал некорректной маркировку книг Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого на своем сайте. Предупреждающие знаки с карточек произведений убрали, заявил ТАСС представитель сервиса.

В «Литрес» объяснили, что в большинстве случаев маркировку добавляли «на основании метаданных, переданных правообладателями». «Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ... Соответственно, русская классика не подлежит маркировке»,— подтвердили в сервисе.

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ предусматривается уголовная и административная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.