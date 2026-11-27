Включение в список предполагает 14 видов ограничений, в том числе заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в Россию.