Минюст внес Илью Яшина* в реестр лиц под временными ограничениями
Минюст обновил реестр эмигрировавших россиян, которые были осуждены по статьям Уголовного кодекса или не выплатили штрафы по административным статьям. В список включен в том числе бывший муниципальный депутат Илья Яшин* (объявлен в России иноагентом).
Среди других включенных в перечень — журналист Денис Катаев (объявлен иноагентом), оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс (объявлена иноагентом), секс-просветительница Александра Казанцева (объявлена иноагентом) и другие.
Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. В список включают при соблюдении трех условий: вступление в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны.
Включение в список предполагает 14 видов ограничений, в том числе заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в Россию.
* — Илья Яшин внесен в реестр иностранных агентов Минюста России.