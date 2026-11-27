В Минтрансе рассказали об альтернативных маршрутах для поездок в Крым
Власти организовали альтернативные маршруты для пассажиров, следующих в Крым, заявил ТАСС глава Минтранса Дмитрий Ядров. При этом грузовые перевозки через Крымский мост удалось наладить после атак ВСУ, а их объемы остаются на прежнем уровне, уточнил он.
Сейчас доступны пригородные электрички, поезда дальнего следования и паромная переправа. При росте спроса на маршруты власти запустят дополнительные поезда, уточнял накануне господин Ядров.
После приостановки движения по автомобильной части Крымского моста трафик на трассе Р-280 «Новороссия» увеличился до максимальных показателей — 14 тыс. автомобилей в сутки, заявлял 25 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ранее по участку проезжали не более 4 тыс. автомобилей в сутки.
ВСУ на прошлой неделе трижды атаковали Крымский мост — 16, 17 и 19 ноября. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал, что повреждена основная балка одного из пролетов моста, а также одна из двух арочных конструкций. По его словам, отдельные элементы могут восстановить через один-два месяца. Официально о возобновлении работы автомобильной части моста пока не сообщалось. Железнодорожная часть работает в полном объеме.