ВСУ на прошлой неделе трижды атаковали Крымский мост — 16, 17 и 19 ноября. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал, что повреждена основная балка одного из пролетов моста, а также одна из двух арочных конструкций. По его словам, отдельные элементы могут восстановить через один-два месяца. Официально о возобновлении работы автомобильной части моста пока не сообщалось. Железнодорожная часть работает в полном объеме.