За первый день поступило более 105 тыс. обращений. Из них 40% задали мужчины, а 60% — женщины. 19% вопросов пришлось на темы социальной политики. На втором месте — вопросы по теме инфраструктуры (12%). Люди также обращались по темам государства и общества, экономики, жилья.