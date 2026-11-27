Социальные вопросы стали самой популярной темой обращений на прямую линию Путина
В первый день работы колл-центра для подготовки «Итогов года с Владимиром Путиным» самыми популярными стали вопросы по теме социальной политики. Об этом сообщает информационная служба «Вести».
За первый день поступило более 105 тыс. обращений. Из них 40% задали мужчины, а 60% — женщины. 19% вопросов пришлось на темы социальной политики. На втором месте — вопросы по теме инфраструктуры (12%). Люди также обращались по темам государства и общества, экономики, жилья.
В 2026 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 10 декабря в 12:00 мск. В 2025 году «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа. Президенту поступило более 3,2 млн сообщений. Этот показатель побил рекорды 2023 и 2024 годов.