Ассоциативная бессвязность

Ровно полгода назад, в мае 2022 года, группа российских поп-исполнителей заявила о создании Российской музыкальной ассоциации. Вероятно, это должно было стать началом формирования нового фронта патриотичных эстрадных артистов. Но последовавшие события показали, что монолитности у этого фронта нет.

Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Барабанов

В мае 2022 года инициатор создания Российской музыкальной ассоциации Николай Басков так обозначил цель ее создания: «Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде?» Сейчас уже нужно отдельно пояснять, что речь шла о противостоянии «культуре отмены» в отношении наших соотечественников за рубежом. Потому что за время, прошедшее после этого заявления, художников и их произведения в большом количестве «отменяли» и в России: одни театры меняли название, из программок других исчезали имена режиссеров, книги популярных писателей отодвигали на дальние полки магазинов, а рок-группам срывали целые гастрольные туры.

Корреспондент “Ъ” искренне хотел порадоваться успехам Российской музыкальной ассоциации, однако не нашел в интернете ни ее веб-сайта с последними новостями о ее борьбе с нацизмом, ни групп ассоциации в соцсетях. Зато выяснил, что в июле о необходимости «колоссальной государственной поддержки» ассоциации заявлял Григорий Лепс. То есть за два месяца после заявления Николая Баскова и его коллег дело с мертвой точки не сдвинулось. При этом каждый из артистов на своем участке делал, что мог и считал нужным. А коллективная работа, по словам того же Лепса, состояла в «работе над уставом» и «регистрации на высоком уровне».

В конце августа кабинет министров официально разрешил инициативной группе использовать в названии ассоциации слово «российская». «У нас грандиозные планы и множество идей проектов во благо российской культуры. Надеемся при дальнейшей поддержке правительства пройти все обязательные этапы регистрации»,— заявил тогда Николай Басков. Впрочем, пока не ясно, удалось ли ему и его коллегам вырвать кого-либо из лап западной cancel culture.

За прошедшие полгода произошло (и продолжает происходить) много такого, что с отменой российской культуры не очень вяжется. Теодор Курентзис выпустил вместе с Ромео Кастеллуччи спектакль на Зальцбургском фестивале, в Берлинской государственной опере с шумом состоялась премьера вагнеровского «Кольца нибелунгов» в постановке Дмитрия Чернякова, в Париже прошел фестиваль российского кино, пианиста Даниила Трифонова в очередной раз номинировали на Grammy, Австралийский балет показывает на гастролях в Нью-Йорке и Вашингтоне созданный Юрием Посоховым балет «Анна Каренина», театр «Ла Скала» собирается открывать сезон «Борисом Годуновым» Мусоргского с русскими исполнителями. Наверняка есть и примеры притеснений тоже, но ассоциация, которая с таковыми вроде бы собралась бороться, публике о них ничего не сообщает.

После майской пресс-конференции следующим ярким совместным появлением инициаторов создания ассоциации стал клип «Встанем» — новая версия песни эстрадного певца Шамана (Ярослава Дронова), о феномене которого “Ъ” писал в номере от 3 сентября.

Клип, вышедший две недели назад, произвел впечатление сделанного на скорую руку. Участники съемки даже не смогли одновременно собраться перед камерой. Прототипом всех подобных видео является памятный ролик «USA for Africa» («We are the world, we are the children…»); суть его была в том, что все эти джексоны и диланы отложили свои дела и спели вместе. У российских артистов, пожелавших воздать должное ветеранам разных военных кампаний (песня ведь изначально об этом), так красиво не получилось.

Злые языки подробно прошлись по всем деталям клипа и в первую очередь по ветеранам эстрады: Олегу Газманову, Надежде Бабкиной, Николаю Расторгуеву, Александру Маршалу и проч., для которых никто не написал новой хорошей песни, чтобы они могли о себе напомнить в патриотическом контексте, так что пришлось воспользоваться уже раскрученным произведением молодого коллеги (а на самом деле — конкурента).

Этот клип вроде бы еще больше укрепил позиции Шамана как певца, олицетворяющего отечественную эстраду времен СВО. Однако с этим согласны не все. Владелец «Русской медиагруппы», продюсер группы «Земляне» Владимир Киселев в программе Маргариты Симоньян «Ч.Т.Д.» обратил внимание на то, что молодой артист не дает концертов на новых территориях, например в Херсоне и Луганске (где неоднократно выступали музыканты продюсерского центра господина Киселева). По словам Киселева, Шаман под любыми предлогами отказывается там играть.

Корреспондент “Ъ” просмотрел плейлисты «Русского радио» за последние дни и не увидел там песен Шамана. То есть там нет не только Светланы Лободы и Валерия Меладзе, четко обозначивших свою позицию против СВО еще в самом начале событий на территории Украины. Там нет и артиста, которого в стране сейчас буквально носят на руках. Впереди в его нынешнем туре — 27 концертов, и это только «билетные», коммерческие выступления, а есть еще сборные концерты и массовые патриотические мероприятия.

Параллельно с мейнстримовыми артистами существует своего рода патриотический музыкальный андеграунд, который всячески поддерживают и опекают Захар Прилепин и его соратники. Это рок-группы, рэперы и поэты, регулярно и не один год подряд выступающие в (и за) ДНР и ЛНР. В конце августа на «Первом канале» для них даже запустили программу под названием «Свои». Правда, вышла она всего несколько раз. На сайте канала сейчас доступны только три выпуска, хотя, казалось бы, все «этапы регистрации» этими артистами уже пройдены, причем в самых что ни на есть горячих точках.

«Единственная возможность противостоять — объединение»,— заявил Николай Басков на самой первой пресс-конференции Российской музыкальной ассоциации. Тем не менее пока не видно, чтобы музыканты, любимые массами и вроде бы исповедующие одни и те же ценности, именно в объединении преуспели. Если согласиться с тем, что линия фронта проходит и по популярной музыке, то собрать все силы в единый кулак пока не получилось. Может быть, не хватает единого командующего. А может быть, все же колоссальной государственной поддержки.

Борис Барабанов