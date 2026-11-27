В Санкт-Петербурге выявили третий за сутки случай заражения оспой обезьян
В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили третий случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из поездки в Таиланд. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по городу.
Ранее в Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на оспу обезьян. Оба также вернулись из Таиланда. Их состояние оценили как удовлетворительное. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование.
Оспа обезьян вызывает интоксикацию организма, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, после чего появляются высыпания на коже. Если заболевание протекает без осложнений, то лечить его не требуется — человек выздоравливает за две-три недели. Доля смертей при заболевании составляет от 0,1 до 11% в зависимости от штамма и здоровья отдельного человека.