Выборы, нашествие медведей и «адские санкции» США
Чем запомнилась неделя 14–19 сентября: цифры, цитаты и факты
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Цифры недели
Перенесенная с июля на октябрь индексация тарифов ЖКУ принесет в годовую инфляцию около 0,7 п. п.
В России растет количество девятиклассников, поступающих в колледжи. В 2026-м подано 3,8 млн заявлений, на 450 тыс. больше, чем в прошлом году.
К 2030 году более 95% российских судей будут применять в своей работе ИИ.
Российские экспортеры коксующегося угля сократили поставки в Турцию за семь месяцев на 30%, а в июле не поставили ни одной партии.
В Москве и Подмосковье с начала 2026 года открылся только один фудхолл.
Акции Raiffeisen упали на 8% после обвинения в помощи России при обходе санкций.
Доля маркетплейсов в структуре денежных продаж мебели в России увеличилась до 37%.
За лето спрос на услуги турагентств упал на 12%.
ВЦИОМ: серые зарплаты в РФ получает каждый одиннадцатый.
Розничные продажи медовухи за год увеличились на 19,3%.
РПЦ: около 140 тыс. верующих приложились к мощам святого Спиридона в Москве.
Власти Белоруссии освободили 25 заключенных в обмен на частичное снятие санкций США.
Цитаты недели
«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей» (президент РФ Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах).
«Тот, кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном» (президент США Дональд Трамп выступил против идеи замедления развития передовых моделей искусственного интеллекта).
«Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны» (глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по Украине).
«Никто не может и не будет рисковать состоянием нашей реликвии» (глава Третьяковской галереи Ольга Галактионова о положении дел с «Троицей» Андрея Рублева).
«Если вы умираете, идите умирайте дома» (премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал ужесточить меры по отношению к иностранцам).
По букве закона
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ и Ирана, который позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота.
Владимир Путин передал во временное управление активы сразу нескольких крупных иностранных компаний: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про».
Партия «Яблоко» обратилась в Конституционный суд из-за снятия с выборов.
Суд Мариуполя вынес приговор экс-сотруднику Росгвардии из Чечни Умару Гагаеву. По версии следствия, он похитил с территории завода «Азовсталь» 34 т металла.
Мосгорсуд освободил четырех водителей трейлеров, из которых СБУ в 2025 году атаковала аэродромы в России.
Мосгорсуд объявил в международный розыск Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.
ФАС выявила в регионах многоступенчатые схемы — цепочки поставок топлива, при которых стоимость продукта на АЗС повышалась почти на 70% от отпускной цены с НПЗ.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера.
Правообладатель бренда Love is подал в суд на «Московский картофель» и «Магнит».
Инициативы недели
США вывели на орбиту вооружения для контроля космического пространства.
На фоне нашествия медведей на востоке России Минприроды объявило сбор идей в регионах, как изменить законы об охоте. В Иркутской области и Бурятии перевели школы на дистант и закрыли туристические тропы.
Глава НАТО Марк Рютте анонсировал «самую масштабную трансформацию» альянса за десятилетия.
Минпромторг совместно с компаниями—производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли.
ЦБ РФ планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП.
Франция выдвинула на «Оскар» драму российского режиссера Андрея Звягинцева (признан иноагентом) «Минотавр».
Отставки и назначения
Верховная рада утвердила отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко, заподозренного в коррупции.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон ушел в отставку после победы на парламентских выборах оппозиционного левоцентристского блока партий.
Сделки недели
Камчатский край закупит средства защиты от БПЛА у Тульской области.
«Зарубежнефть» выкупила у «Русхима» бизнес по добыче газа в Ненецком автономном округе.
Русская промышленная компания выкупила долговые обязательства угольных предприятий «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит».
Сбербанк может поручить одной из своих структур заняться управлением частью бизнеса девелоперской группы «Самолет».