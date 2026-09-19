Выборы, нашествие медведей и «адские санкции» США

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Перенесенная с июля на октябрь индексация тарифов ЖКУ принесет в годовую инфляцию около 0,7 п. п.

В России растет количество девятиклассников, поступающих в колледжи. В 2026-м подано 3,8 млн заявлений, на 450 тыс. больше, чем в прошлом году.

К 2030 году более 95% российских судей будут применять в своей работе ИИ.

Российские экспортеры коксующегося угля сократили поставки в Турцию за семь месяцев на 30%, а в июле не поставили ни одной партии.

В Москве и Подмосковье с начала 2026 года открылся только один фудхолл.

Акции Raiffeisen упали на 8% после обвинения в помощи России при обходе санкций.

Доля маркетплейсов в структуре денежных продаж мебели в России увеличилась до 37%.

За лето спрос на услуги турагентств упал на 12%.

ВЦИОМ: серые зарплаты в РФ получает каждый одиннадцатый.

Розничные продажи медовухи за год увеличились на 19,3%.

РПЦ: около 140 тыс. верующих приложились к мощам святого Спиридона в Москве.

Власти Белоруссии освободили 25 заключенных в обмен на частичное снятие санкций США.