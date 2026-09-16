Франция выдвинула «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»

Франция выбрала драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передает Variety. Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» (2015 год) и «Нелюбви» (2017 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Звягинцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Андрей Звягинцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Это уже второй раз, когда Франция выдвигает на «Оскар» в этой категории фильм не на французском языке. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи.

Академия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражных фильмов 15 декабря, а номинации объявят 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года.

Премьера «Минотавра» состоялась в мае на 79-м Каннском фестивале. Показ завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. Картина получила Гран-при. Франко-немецко-латвийский фильм создан при участии парижской компании CG Cinma, продюсерской компании Mk2 Productions и латвийской Forma Pro Films. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова. Главный герой фильма — Глеб, глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства.

Подробнее о «Минотавре» Звягинцева — в материале «Ъ» «Ничто быкочеловеческое не чуждо».

Евгений Белоусов