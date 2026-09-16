Франция выдвинула «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»
Франция выбрала драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передает Variety. Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» (2015 год) и «Нелюбви» (2017 год).
Андрей Звягинцев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Это уже второй раз, когда Франция выдвигает на «Оскар» в этой категории фильм не на французском языке. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи.
Академия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражных фильмов 15 декабря, а номинации объявят 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года.
Премьера «Минотавра» состоялась в мае на 79-м Каннском фестивале. Показ завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. Картина получила Гран-при. Франко-немецко-латвийский фильм создан при участии парижской компании CG Cinma, продюсерской компании Mk2 Productions и латвийской Forma Pro Films. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова. Главный герой фильма — Глеб, глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства.
Подробнее о «Минотавре» Звягинцева — в материале «Ъ» «Ничто быкочеловеческое не чуждо».
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Режиссер Андрей Звягинцев и его фильмы
После изменения правил Академии в категории международного полнометражного фильма участвовать могут не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например Каннского или Венецианского. Благодаря этому у «Минотавра», получившего Гран-при в Каннах, помимо французской заявки существует отдельный фестивальный путь в оскаровской гонке.
Фестивальный статус не означает автоматического попадания в шорт-лист или номинацию: он лишь открывает фильму возможность участвовать в отборе. Новые правила допускают ситуацию, при которой в итоговом списке окажутся два проекта, связанные с одной страной.