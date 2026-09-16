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Франция выдвинула «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»

Франция выбрала драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», передает Variety. Для Звягинцева это может стать третьей номинацией на «Оскар» после «Левиафана» (2015 год) и «Нелюбви» (2017 год).

Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Андрей Звягинцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Это уже второй раз, когда Франция выдвигает на «Оскар» в этой категории фильм не на французском языке. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи.

Академия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражных фильмов 15 декабря, а номинации объявят 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года.

Премьера «Минотавра» состоялась в мае на 79-м Каннском фестивале. Показ завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. Картина получила Гран-при. Франко-немецко-латвийский фильм создан при участии парижской компании CG Cinma, продюсерской компании Mk2 Productions и латвийской Forma Pro Films. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова. Главный герой фильма — Глеб, глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства.

Подробнее о «Минотавре» Звягинцева — в материале «Ъ» «Ничто быкочеловеческое не чуждо».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Режиссер Андрей Звягинцев и его фильмы

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В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»&lt;br>На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Фото: East News

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

Фото: Александр Логиновский / Коммерсантъ  /  купить фото

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Фото: East News

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Фото: Фото из личного архива

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Кадр из фильма «Возвращение»

Кадр из фильма «Возвращение»

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходил реабилитацию

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходил реабилитацию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считаешь нужным. А есть ли в этом &quot;прибавочная стоимость&quot;, есть ли тут &quot;прибыток&quot; общему делу или нет — думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело — делать фильм. И все»

«Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считаешь нужным. А есть ли в этом "прибавочная стоимость", есть ли тут "прибыток" общему делу или нет — думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело — делать фильм. И все»

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства

Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства

Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

Кадр из фильма «Минотавр»

Кадр из фильма «Минотавр»

Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

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В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Фото: East News

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

Фото: Коммерсантъ / Александр Логиновский  /  купить фото

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Фото: East News

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Фото: Фото из личного архива

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Кадр из фильма «Возвращение»

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходил реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считаешь нужным. А есть ли в этом "прибавочная стоимость", есть ли тут "прибыток" общему делу или нет — думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело — делать фильм. И все»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства

Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

Кадр из фильма «Минотавр»

Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

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Составлено ИИ-Ассистентъ

После изменения правил Академии в категории международного полнометражного фильма участвовать могут не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например Каннского или Венецианского. Благодаря этому у «Минотавра», получившего Гран-при в Каннах, помимо французской заявки существует отдельный фестивальный путь в оскаровской гонке.

Фестивальный статус не означает автоматического попадания в шорт-лист или номинацию: он лишь открывает фильму возможность участвовать в отборе. Новые правила допускают ситуацию, при которой в итоговом списке окажутся два проекта, связанные с одной страной.

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