Камчатский край закупит средства защиты от БПЛА у Тульской области

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился о закупке в Тульской области радиолокационного оборудования для защиты от БПЛА. По информации замглавы администрации края Алекся Кравченко, оборудование будет использовано для защиты энергетических объектов.

«Сегодня по всей стране важной и актуальной задачей является обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры вне зависимости от географии расположения»,— указано в сообщении пресс-службы Камчатского края в Telegram.

В региональном правительстве отметили, что Камчатка — стратегически важный регион, где должна быть обеспечена готовность к реагированию на любые угрозы.