Камчатский край закупит средства защиты от БПЛА у Тульской области
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился о закупке в Тульской области радиолокационного оборудования для защиты от БПЛА. По информации замглавы администрации края Алекся Кравченко, оборудование будет использовано для защиты энергетических объектов.
«Сегодня по всей стране важной и актуальной задачей является обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры вне зависимости от географии расположения»,— указано в сообщении пресс-службы Камчатского края в Telegram.
В региональном правительстве отметили, что Камчатка — стратегически важный регион, где должна быть обеспечена готовность к реагированию на любые угрозы.
Радиолокационные средства в такой системе отвечают прежде всего за обнаружение БПЛА, но сами по себе не заменяют весь комплекс защиты. Он может также включать оптические и акустические средства обнаружения, радиоэлектронное подавление, спуфинг и дроны-перехватчики — то есть закупка радара решает задачу раннего выявления цели, а не нейтрализации угрозы как таковой.
Использовать такое оборудование свободно нельзя: для радиолокационных средств, как и для средств радиоэлектронной борьбы и спуфинга, требуются разрешения на использование радиочастот и регистрация оборудования. Поэтому практический эффект закупки зависит не только от поставки техники, но и от оформления правового и технического режима ее работы на защищаемых объектах.