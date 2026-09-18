Около 140 тысяч верующих приложились к мощам святого Спиридона в Москве
С 15 по 17 сентября включительно к мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя приложились около 140 тыс. верующих. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии РПЦ.
Десницу святого Спиридона Тримифунтского доставили в Москву в ночь на 15 сентября, после того как она побывала в 12 регионах России. Ковчег с мощами был установлен в центральной части храма.
В Россию святыню временно привезли с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. Мощи будут доступны для поклонения в Москве до 20 сентября, 14:00 мск. Занять очередь к святыне можно с 8:00 до 20:00 мск. Время ожидания может достигать 8-10 часов.
Прибытие святыни в Москву стало заключительным этапом заранее расписанного маршрута по России. С 20 августа по 20 сентября ее пребывание последовательно планировалось в Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве.
График предусматривал остановки от одного дня до нескольких дней: например, в Дивееве — 25 августа, в Санкт-Петербурге — с 28 по 31 августа, в Хабаровске — с 7 по 9 сентября. Такой формат показывает, что доступ к святыне организовывался как последовательная межрегиональная поездка с заранее установленными сроками в каждом городе.