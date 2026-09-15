Лавров: мы бы уже год жили без войны, если бы США следовали соглашению Анкориджа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевые действия на Украине завершились бы еще год назад, если бы США не отошли от договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже. Страны Европы, по его словам, добились отказа американской стороны от этих соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт»,— сказал Сергей Лавров на посольском круглом столе по Украине.

В августе 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске. Сергей Лавров позднее пояснял, что на переговорах речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией присоединенных к ней за годы боевых действий территорий. Спустя год, в июле 2026 года, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эти предложения «провалились», поскольку Украина считала их неприемлемыми. Теперь, по его словам, необходимо искать другие компромиссные варианты.

Лусине Баласян