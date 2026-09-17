Розницу берут оптом

Президент России Владимир Путин передал во временное управление активы сразу нескольких крупных иностранных компаний: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Следующим этапом может стать их продажа, общая стоимость этих структур оценивается минимум в 600 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажа зарубежных активов, переданных в госсобственность, может растянуться на шесть-восемь месяцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Продажа зарубежных активов, переданных в госсобственность, может растянуться на шесть-восемь месяцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вечером 17 сентября указом президента РФ Владимира Путина временное управление введено в структурах швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского логистического оператора FM Logistic, сетей «Ашан» и «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). В «Лемана Про» пояснили, что компания пока не располагает официальными данными от органов государственной власти и продолжает работу в штатном режиме. “Ъ” направил запросы в офисы остальных компаний.

В указе президента перечислена 31 компания. В их числе «ФМ Ложистик Восток», «ФМ Ложистик Рус», «Ашан», «Ле Монлид», «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Временным управляющим долями и акциями во всех компаниях назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент», учрежденное в Москве в 2024 году. Акционеры общества не раскрываются. Согласно СПАРК, 10 сентября 2026 года компанию возглавил Андрей Краюшкин, сменив на посту Ларису Рогачеву. Данных о других местах работы господина Краюшкина в СПАРК нет.

Три группы из переданных во временное управление иностранных активов — FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про» — связаны с французским бизнесом.

Основными владельцами FM Logistic считаются члены семей Фор и Маше, «Ашана» — семья Мюлье. Последняя также владела в России сетью спортивных магазинов Decathlon, которая была продана ООО АРМ, и сетью Leroy Merlin, российское подразделение которой было передано топ-менеджменту и переименовано в «Лемана Про». В Nestle, по данным годового отчета, 51% акций принадлежит резидентам Швейцарии, свыше 30% — акционерам из США. Около 74% Nestle владеют институциональные инвесторы.

FM Logistic в России управляет 25 складскими комплексами на 865 тыс. кв. м, выполняет 830 тыс. транспортных операций в год. Оказывает услуги склада, занимается грузоперевозками по России и международными. По последним доступным данным, в 2024 году выручка «ФМ Ложистик Восток» составила 30,13 млрд руб., чистая прибыль — 2,32 млрд руб.

«Ашан» объединяет в России 230 магазинов в 100 городах. Оборот сети по итогам первой половины 2026 года сократился на 2,5% год к году, до 127 млрд руб. У «Лемана Про» в России 112 магазинов в 66 городах. По данным Infoline, сегодня эта сеть занимает первое место на российском DIY-рынке с долей 27,2%. В 2025 году ее оборот снизился на 6%, до 550 млрд руб.

У Nestle в России сейчас шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Здесь выпускаются кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных. В ее портфеле бренды: Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN и прочее.

Старший партнер «Алимирзоев и Трофимов» Сергей Алимирзоев поясняет, что временное управление — это еще не конфискация бизнеса или смена собственника. Формально процесс обратим. Но практика прошлых лет, по его словам, показывает, что фактически речь обычно идет о промежуточном этапе перед продажей. Сделки, как правило, заключаются через шесть-восемь месяцев. Господин Алимирзоев замечает, что многое будет зависеть от того, какую в итоге позицию займут собственники зарубежных компаний. Если они сами инициируют продажу — процесс будет быстрым, если откажутся — вероятен сценарий с переходом активов в федеральную собственность.

Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова говорит, что технически собственники зарубежных активов могут пойти по пути международного оспаривания решения властей.

Управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко склоняется к тому, что активы в итоге передадут новым российским собственникам или инвесторам из дружественных стран.

Инвестконсультант Иван Пешков говорит, что продажа активов в России редко позволяет продавцу получить 30–35% от рыночной стоимости с учетом обязательного дисконта и разовой выплаты. Покупатель, в свою очередь, может получить актив за 70–75% от цены. Речь о достаточно дорогих бизнесах. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса «Лемана Про» в 300–350 млрд руб., «Ашана» — в 60–70 млрд руб. Nestle с учетом средств на счетах может стоить 160–170 млрд руб., предполагает он.

Иван Пешков считает, что покупатель зарубежных активов в итоге может быть любым — как сторонние компании, которые готовы будут приобрести их для последующей перепродажи, так и крупные игроки из смежных сегментов со значительным административным ресурсом.

В случае с FM Logistic и «Лемана Про» решение властей можно считать внезапным, в то время как передача Nestle не стала сюрпризом для рынка. Как уже сообщал “Ъ”, об этом ранее Владимира Путина просила компания «КС Логистика» (см. “Ъ” от 17 августа). О продаже российского «Ашана» на рынке также неоднократно говорили в последние годы. Источник “Ъ” в инвестиционных кругах напоминает, что владельцы сети искали покупателя, но не нашли.

Господин Бурмистров замечает, что массовая передача зарубежных активов в госсобственность на текущем этапе может восприниматься и как политический сигнал. Вероятно, у российских властей исчезли надежды на нормализацию отношений со странами Европы в обозримой перспективе, считает он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев