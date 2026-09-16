Дело за малыми

Минпромторг совместно с компаниями—производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли. На данном этапе она включает перечень новых мер поддержки: офтейк-контракты на выкуп еще не произведенной продукции или установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках. Источники “Ъ” утверждают, что основные тезисы стратегии могут стать приоритетными при создании новой объединенной микроэлектронной компании (ОМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бизнес совместно с правительством готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли. Среди основных предложений — введение обязательного использования российских микроэлектронных компонентов при подтверждении локализации, установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках, расширение требований к КИИ на микроэлектронные производства и создание гарантированного спроса на первые серии микроэлектронной продукции после завершения НИОКР за счет офтейк-контрактов (на выкуп еще не произведенной продукции). Об этом “Ъ” рассказал источник, участвующий в обсуждении стратегии, и подтвердили еще три собеседника, знакомых с содержанием стратегии.

Нынешняя стратегия микроэлектронной отрасли до 2030 года предусматривает доведение выручки организаций электронной промышленности до 5,22 трлн руб. к 2030 году при доле отечественной продукции не менее 87,9%. Сейчас для поддержки отрасли заложены три основные меры — гранты на НИОКР, приоритет в локализованных закупках и налоговые льготы. Основной задачей стратегии является обучение кадров, стимулирование спроса на российскую электронную компонентную базу (ЭКБ) и восстановление электронного машиностроения.

Помимо этого, сейчас обсуждается и обновление классификации микроэлектронной продукции для реестров, а также льготные лизинг и налоговые вычеты. Впрочем, пока, как отмечают собеседники “Ъ”, стратегия находится в стадии обсуждения и конкретные меры не были согласованы. По словам трех собеседников “Ъ”, нынешняя стратегия нуждается в доработке и «мало отражает реальности российского рынка». По их мнению, основные тезисы документа могут стать приоритетными при создании объединенной микроэлектронной компании (ОМК).

ОМК должна консолидировать ресурсы и производственные мощности отрасли для достижения технологического суверенитета России, рассказывал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью “Ъ”. Структура будет отвечать за микроэлектронный комплекс полного цикла, развитие технологий для выпуска современной ЭКБ и подготовку квалифицированных кадров для отрасли. Стратегию компании должны утвердить до конца текущего года (см. “Ъ” от 3 июня).

“Ъ” направил запросы в Минпромторг и ГК «Элемент». Представители МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.

Наиболее важные положения для отрасли сегодня включают формирование и стимулирование внутреннего спроса на российские локализованные микроэлектронные продукты, инструменты финансового обеспечения новых НИР и НИОКР, в том числе через офтейк-контракты, подчеркнул представитель НТЦ «Модуль» (один из крупнейших дизайн-центров микроэлектроники в России). Помимо этого, отрасли необходимы льготные кредиты и лизинг, налоговые вычеты и финансовые дотации конечных потребителей, считают в компании.

26 процентов составляла стоимостная доля отечественной продукции в объеме российского рынка электронных компонентов в 2025 году

Предыдущая стратегия отрасли в основном фокусировалась на поддержке разработки, реестрах и баллах за локализацию, отмечает руководитель отдела цифровой трансформации НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Александр Староверов. Новая стратегия нужна, чтобы перейти от этапа разработок к реальному производству и продажам, считает он. Пилотные партии, офтейк-контракты, льготы и поэтапное наращивание нужны для формирования спроса, подчеркнул он.

Российская микроэлектроника переходит в фазу охлаждения, отмечает партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев. Снижается инвестиционная и потребительская активность, импорт сохраняет доминирование, а санкционные риски до сих пор остаются, отмечает Роман Тиняев. Российский рынок электронных компонентов упал на 25%, до 288 млрд руб. в 2025 году, писал CNews в январе. Доля отечественных компонентов из всего объема составляет только 26% (74,9 млрд руб.). Остальные 213,1 млрд руб. приходятся на иностранные комплектующие.

Ника Сизова