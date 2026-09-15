Скованные одной схемой

Как стало известно “Ъ”, ФАС выявила в отдельных регионах многоступенчатые схемы — цепочки поставок топлива, при которых стоимость продукта на АЗС повышалась почти на 70% от отпускной цены с НПЗ. Подобные сделки могут быть квалифицированы как нарушение закона «О защите конкуренции», что грозит уличенным в таких действиях оборотным штрафом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действия некоторых юрлиц на региональных топливных рынках вызвали у ФАС вопросы

Фото: Jane Barlow / PA Images / Getty Images Действия некоторых юрлиц на региональных топливных рынках вызвали у ФАС вопросы

Фото: Jane Barlow / PA Images / Getty Images

ФАС выявила в нескольких регионах непрозрачные цепочки поставок нефтепродуктов с признаками использования «компаний-прокладок» и «однодневок», вносящих существенный вклад в конечную стоимость топлива на АЗС. По данным службы, в некоторых случаях ей сложно установить полную схему движения топлива: трейдеры препятствуют сбору необходимых сведений. Об этом говорится в материалах ФАС (есть у “Ъ”) к сентябрьскому совещанию у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке.

В пример ФАС приводит независимую нефтебазу «Октан» (ООО «Эксперт») в Марий Эл, которая продает бензин и дизтопливо в розницу.

Согласно анализу службы, после НПЗ «Танеко» в цепочке поставки находились пять посредников. Стоимость первой сделки после НПЗ составляла 86 тыс. руб. за тонну, а последняя компания, «ТриТон Трейд», продала нефтебазе топливо, приобретенное через четырех посредников, по 135 тыс. руб. за тонну. На АЗС топливо поступило по цене 141 тыс. руб. за тонну. Так, говорится в материалах, между первой сделкой и продажей нефтебазе цена увеличивалась на 57%, а итоговая разница с первой ценой достигала 64%. По этим обстоятельствам служба провела работу с правоохранительными органами, передав материалы, указывающие на признаки противоправных действий. В ФАС комментарии не предоставили. “Ъ” направил запросы в компании.

Регуляторы ужесточают контроль за оборотом нефтепродуктов в условиях сокращения производства из-за повреждений НПЗ. Как сообщали в правительстве 14 сентября, ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке: возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. В материалах к совещанию у Александра Новака говорится, что ФАС продолжает проверочные мероприятия по поставкам топлива во Владимирской, Костромской, Челябинской областях, Марий Эл, Дагестане, Республике Алтай, Карелии.

По данным Росстата, с 1 по 7 сентября изменение цен на бензин зафиксировано в 49 субъектах РФ, более всего — в Тюменской области (кроме автономных округов): на 9,2%. В среднем по России бензин за неделю к 7 сентября подорожал на 0,6%, до 78,25 руб. за литр, стоимость дизтоплива осталась на уровне 88,4 руб. за литр. С начала года бензин и дизтопливо подорожали на 21,2% и 18,4% соответственно.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что случай в Марий Эл лишь один из примеров более широкой работы ФАС с цепочками поставок. По его словам, если регулятор будет рассматривать всю цепочку как согласованную схему формирования завышенной цены, в нее потенциально может попасть и владелец АЗС — даже несмотря на то, что он формально является покупателем.

Другой источник “Ъ” среди участников торгов отмечает, что влияние трейдеров на ценообразование на рынке не стоит переоценивать.

По его словам, если есть цепочка из двух и более трейдеров, то вторые и далее «руки» — это преимущественно мелкие и средние компании, зарабатывающие на доставке и кредитовании потребителей, которым крупные трейдеры не готовы предоставлять отсрочку или оказывать услуги по доставке. «Трейдер не определяет цену, ее определяет баланс спроса и предложения»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. Привлечение владельцев АЗС к подобным претензиям ФАС источник “Ъ” считает маловероятным.

Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова считает, что схема, подобная использованной в Марий Эл, может быть квалифицирована по ст. 11 закона «О защите конкуренции» как вертикальное соглашение либо согласованные действия. Закон запрещает вертикальные соглашения продавца и покупателя, если они приводят к установлению цены перепродажи. При этом само по себе наличие нескольких посредников нарушением не является: ФАС признает право компаний использовать их для оптимизации логистики. Службе придется доказать, что участники цепочки действовали не автономно, а как единый механизм с целью ограничения конкуренции или влияния на ценообразование, добавляет юрист.

По словам госпожи Стрелковой, если подобная схема будет признана нарушающей закон о конкуренции, посредникам могут грозить оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ в размере 1–15% от выручки.

Владелец АЗС также потенциально может попасть в число ответчиков, но только если ФАС возбудит дело и докажет его вину. Для этого службе потребуется установить не просто факт покупки топлива по высокой цене, а наличие соглашения или согласованных действий с участием АЗС. При этом, поясняет Наталья Стрелкова, владелец АЗС может ссылаться на рыночную необходимость — например, отсутствие иных поставщиков — и невозможность влиять на цену.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что в нынешней ситуации регуляторы, вероятно, будут осторожны с мерами в отношении участников топливного рынка. Отрасль, по его словам, находится в шатком балансе и любое нарушение соотношения спроса и предложения может привести к дефициту. В таких условиях, добавляет эксперт, выпадение из цепочки даже нескольких трейдеров или АЗС, которое в обычных условиях осталось бы незаметным, сейчас может оказаться критичным для рынка.

Ольга Озембловская