Устойчивая инфляция не спешит снижаться

Инфляция в августе ослабла после июльского всплеска, но осталась заметно выше среднего уровня второго квартала, следует из опубликованного Банком России обзора. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию в 5–6% в пересчете на год с учетом сезонности и отмечает, что большинство ее показателей в августе снизились. Среди факторов, поддерживающих рост цен, названы вторичные эффекты удорожания топлива и ослабление рубля. В октябре к ним добавится перенесенная с июля индексация тарифов на ЖКУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большинство рассчитываемых Банком России показателей устойчивой инфляции в августе снизились на 0,7–1,5 процентного пункта (п. п., в годовом выражении с учетом сезонности, SAAR) к июлю — хотя и остались при этом заметно выше уровней второго квартала. Исключением стали такой индикатор, как медиана, которая выросла на 0,6 п. п., и показатель инфляции без учета 20% наиболее волатильных компонентов (средний темп за три месяца увеличился на 0,4 п. п.) После поправки на временные факторы ЦБ оценивает устойчивую инфляцию в августе в 5–6% SAAR.

Одним из основных источников давления на потребительские цены остается стоимость топлива.

По оценке директора департамента ДКП ЦБ Андрея Гангана, прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию сейчас составляет 0,7–0,8 п. п. На июльском заседании ЦБ оценивал общий дополнительный вклад топливного фактора в годовую инфляцию по итогам года в 1,5 п. п. Эта величина учитывает не только прямое удорожание бензина и дизеля, но и косвенные и вторичные эффекты.

Свежие данные Росстата не указывают на ослабление давления топлива на инфляцию. За неделю 8–14 сентября оно подорожало еще на 0,4%, с конца августа — на 0,9%, с начала года — на 21%. АИ-92 с начала года прибавил 21,4%, АИ-95 — 21%. Дизель за неделю подешевел на 0,3%, но с начала года стал дороже на 15,5%. Рост издержек виден и в ценах производителей. В августе цены у производителей кокса и нефтепродуктов выросли на 3,1% к июлю, с начала года — на 30,5%; дизельное топливо за месяц подорожало у производителей на 9,4%. Цены же промпроизводителей за август выросли на 0,9%, с начала года — на 7,9%.

На распространение роста издержек за пределы топливного рынка указывает и Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера». По его данным, цены на бензол, ортоксилол и толуол с марта по август 2026 года выросли более чем вдвое. Аналитики связывают это со снижением загрузки вторичных процессов на НПЗ и повышенным спросом на октаноповышающие компоненты. В результате растет стоимость сырья для химических производств, в том числе у производителей лакокрасочных материалов.

Другим источником роста инфляции становится ослабление рубля.

В августе он потерял 6,8% к доллару, 7,4% к юаню и 8,3% к евро, а за последние три месяца — соответственно 13,8%, 14,5% и 12,3%. На этом фоне рост цен на чувствительные к курсу товары и услуги ускорился в августе до 8% SAAR с 5,5% в июле 2026 года, оценили в ЦБ. В непродовольственном сегменте без учета нефтепродуктов рост цен ускорился до 5,5% SAAR с 3,5% месяцем ранее — в том числе за счет электроники и других импортозависимых товаров, фиксирует регулятор.

При этом первые данные Росстата о инфляции в сентябре не фиксируют ускорения роста потребительских цен. За неделю 8–14 сентября они выросли на 0,02%, с начала месяца — на 0,07%, с начала года — на 4,74%. Рост цен сдерживает их сезонное снижение на плодоовощную продукцию (за неделю подешевела в среднем на 1%), на поездки на черноморское побережье (на 6,4%).

В октябре к топливному и валютному факторам добавится перенесенная с июля индексация тарифов ЖКУ.

Ее прямой вклад в годовую инфляцию составит около 0,7 п. п., сообщил 16 сентября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. При годовой инфляции в августе 6,3% повышение тарифов, по его оценке, приблизит показатель к верхней границе июльского прогноза ЦБ на конец года — 6–7%. ЦМИ «Сбера» ожидает инфляцию на конец года на отметке в 6,7% — аналитики связывают ее ускорение прежде всего с ослаблением рубля и сохраняющимся ростом цен на топливо.

Артем Чугунов