С парой — в колледж

В России постепенно растет количество девятиклассников, поступающих в колледжи, в том числе за счет участия регионов в эксперименте по упрощенному поступлению в учреждения среднего профессионального образования (СПО) через два ОГЭ. Проанализировав данные из субъектов федерации, “Ъ” выяснил: доля девятиклассников, предпочитающих среднее профобразование, варьируется от 5% до 50% в зависимости от условий приемной кампании в конкретном регионе. Учиться идут на педагогов, медиков, сварщиков и работников автосервисов. Не у всех субъектов есть возможности гарантировать бюджетные места в колледжах девятиклассникам, поэтому расширять пилот нужно постепенно, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

К окончанию основного этапа приемной кампании в средние профессиональные учебные заведения, по данным Минпросвещения, было подано 3,8 млн заявлений, что на 450 тыс. больше, чем в прошлом году. Конкурс составил в среднем 3,2 человека на место. В 2026 году продолжить обучение в колледже, а не в старшей школе решили около 65% девятиклассников.

В 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин призвал «повысить уважение к выпускникам колледжей», обучив как можно больше школьников по программам СПО по специальностям, востребованным в экономике. В 2025 году стартовал пилотный проект, в рамках которого девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области могли сдать только два ОГЭ — по русскому языку и математике — для поступления в СПО. Взамен власти гарантировали им поступление на бюджет по специальности, нужной для региона. Желающие учиться в старшей школе сдавали четыре ОГЭ.

В 2026 году пилот расширили еще на девять субъектов. “Ъ” запросил у них данные, чтобы выяснить, как была организована и проходила приемная кампания. В Камчатском крае с двумя ОГЭ школьникам разрешили поступать только на рабочие профессии и несколько технических специальностей в сфере туризма и сервиса. В итоге два ОГЭ сдали всего 219 человек, или 6,6% от всех выпускников. Пойти в десятый класс решили 45,7% школьников, а 53,4% были зачислены в колледжи на основном этапе. Для сравнения, в 2025 году в старшие классы пошли более половины выпускников (51,8%). В рамках пилота Камчатский край выделил 300 дополнительных бюджетных мест в СПО, больше всего по направлениям «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина и сестринское дело» и «Сервис и туризм».

В Смоленской области с двумя ОГЭ можно было поступить на 25 профессий и специальностей. В пилоте приняли участие 1,28 тыс. человек, или 13,3% от всех выпускников, но на бюджет поступили чуть более 1 тыс. человек. Продолжили обучение в школе 37,3% девятиклассников — примерно столько же, сколько в 2025 году. В числе популярных специальностей оказалась профессия сварщика, а также направления «Сестринское и лечебное дело» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». В ХМАО два ОГЭ сдали 1060 человек, или 4,7% от общего числа выпускников. Обучение в десятом классе продолжили 48% школьников (против 53,4% в 2025 году). В 2026 году в СПО субъекту выделили 8,8 тыс. бюджетных мест — это почти на 15% больше, чем в 2025 году.

В 2026 году к пилоту присоединились также Московская, Мурманская, Тверская, Ростовская и Тюменская области, однако на запросы “Ъ” они не ответили. Минобрнауки Татарстана сообщило лишь о том, что на бюджетные места поступили около 17 тыс. человек, из них более 3,5 тыс. зачислены в рамках пилота.

В министерстве образования Липецкой области, которая второй год подряд участвует в пилоте, рассказали, что в 2026 году возможностью сдать два ОГЭ воспользовались более 55% девятиклассников. Почти все бюджетные места заполнены на основном этапе зачисления. Больше всего мест выделили на направления «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Транспорт» и «Медицина». В десятый класс пошли 33,7% девятиклассников против 35,8% в 2025 году.

В Москве сдавать только два экзамена решили почти 44 тыс. человек (38,9% от их общего числа) — это на 20% больше, чем годом ранее. По итогам кампании в средние профессиональные учебные заведения столицы поступили 51 тыс. девятиклассников, что составило порядка 45% выпускников городских школ. Самыми востребованными стали направления в сфере креативных индустрий, информационных технологий, промышленности и строительства. Власти Санкт-Петербурга не ответили на запрос “Ъ”. Дополнительный набор в колледжи продолжается до 25 ноября.

Регионы—участники эксперимента вкладываются в развитие СПО и могут позволить обеспечить много бюджетных мест, объяснила “Ъ” профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Особенно это заметно на примере Москвы, где детей гарантированно обеспечивают бюджетными местами в «передовых колледжах», ориентируясь не только на запросы экономики города, но и на желания школьников. Но в большинстве регионов таких возможностей нет: колледжи там в основном старые, программы устарели, поэтому СПО не слишком привлекательно для абитуриентов. «Участие в пилоте должно происходить постепенно. Власти субъектов должны стремиться попасть туда лишь при помощи обновления учебных заведений и гарантий бесплатного образования для выпускников школ»,— заключает госпожа Абанкина.

Полина Ячменникова, корсеть “Ъ”