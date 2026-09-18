Удар по пачке

Владелец бренда Love is нидерландская Minikim Holland пытается в суде взыскать с «Московского картофеля» и сети «Магнит» 132,1 млн руб. Правообладателю не понравилась рекламная акция «Любовь в каждой пачке», приуроченная к 14 Февраля: производитель чипсов использовал схожее до степени смешения изображение мальчика и девочки, которое традиционно используется в логотипе Love is.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gero Breloer / DPA / ТАСС Фото: Gero Breloer / DPA / ТАСС

Нидерландская компания Minikim Holland B.V. 14 сентября подала в Арбитражный суд Калужской области иск к АО «Тандер» (операционная компания сети «Магнит») и ООО «Московский картофель», обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 132,1 млн руб. В лицензионном агентстве Megalicense (официальный представитель бренда Love is) уточнили, что претензия Minikim Holland B.V. связана с рекламной акцией «Любовь в каждой пачке», которая проходила с 1 февраля по 31 марта.

«Ни ООО "Московский картофель", ни АО "Тандер" не приобрели лицензию на копирайт. В рамках акции было использовано изображение мальчика и девочки, которое традиционно используется Love is, сходное до степени смешения. Мы были готовы договориться c "Московским картофелем", однако компания заявила, что не заинтересована в урегулировании»,— уточнил гендиректор агентства Захар Назаренко.

Представитель «Магнита» сообщил, что сети известно об исковых требованиях Minikim Holland B.V. к ООО «Московский картофель». «Комментировать детали судебного процесса преждевременно»,— отметили в компании. В ООО «Московский картофель» не ответили “Ъ”.

Согласно правилам акции «Любовь в каждой пачке», организатором мероприятия является ООО «Московский картофель». В документе уточняется, что в акционной упаковке было распространено 512 тыс. штук картофеля «Московский хруст» со вкусом стейка на углях в трюфельном соусе и 512 тыс. штук картофеля «Московский хруст» со вкусом атлантического лосося в сливочном соусе. Однако организатор оставляет за собой право «по собственному усмотрению менять в большую/меньшую сторону тираж продукции, участвующей в акции, без дополнительного уведомления», говорится в правилах.

Minikim Holland B.V. за последние два года предъявила более 20 исков, и в большинстве случаев суды признавали использование элементов серии Love is без согласия правообладателя нарушением, напоминает юрист Forward Legal Валерия Кузнецова.

Верховный суд РФ указывает, что проведение экспертизы по данной категории дел не является обязательным: суд может самостоятельно оценить сходство обозначений с позиции рядового потребителя, исходя из его внутренних убеждений, считает госпожа Кузнецова. При этом спор интересен еще и тем, что нидерландская компания является не только правообладателем товарного знака со словесным элементом Love is и изображением двух влюбленных, но и владельцем исключительных прав на саму серию рисунков: это существенно усиливает позицию истца, так как суд будет оценивать не только сходство использованного изображения с зарегистрированным товарным знаком, но и возможное использование элементов охраняемых произведений, заключает она.

У иска есть ряд неточностей, говорит партнер Comply и руководитель практики интеллектуальной собственности Максим Али.

Во-первых, судя по всему, ключевые фонетические элементы (в том числе слова Love is) не использовались в акции. Во-вторых, потребители могли воспринимать спорные образы как сопутствующий элемент оформления, но не как «бренд» продуктов. Стоит учитывать и то, что товарные знаки Love is вряд ли когда-либо использовались для классов, связанных с картофелем или овощами, напоминает эксперт. Сама сумма, видимо, была рассчитана по модели двукратной стоимости товаров или лицензии, поэтому спор может возникнуть и о правильности ее расчета, говорит он.

Нельзя исключать, что истец будет ссылаться на нарушение авторских прав на его изображения, но для этого нужно будет еще доказать не просто использование общей тематики, но и непосредственно переработку объектов правообладателя, считает Максим Али. В любом случае иск на такую крупную сумму не будет для иностранного правообладателя легким делом: недружественность юрисдикции правообладателя создает риск применения контрсанкционных указов, а значит, и отправки суммы компенсации на спецсчет, заключает он.

Юлия Юрасова, Варвара Полонская