Стамбул не коксует

Российские экспортеры коксующегося угля сократили поставки в Турцию за семь месяцев на 30%, а в июле вовсе не поставили ни одной партии. Аналитики связывают это с осложненным судоходством в Черном море, ограниченным размером турецкого рынка и стремлением поставщиков направить объемы на Дальний Восток, где выше цены. По поставкам коксующегося угля в Турцию Россия занимает третье место после США и Австралии, но, как ранее предупреждали аналитики, теперь может потерять часть этого рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Турция не закупала российский коксующийся уголь в июле 2026 года, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В июне Россия поставила в страну 54,5 тыс. тонн коксующегося угля, в июле 2025 года — 30,9 тыс. тонн.

По поставкам коксующегося угля в Турцию Россия занимает третье место после США и Австралии. По итогам января—июля 2026 года экспорт из РФ сократился на 29,9% год к году, до 224,5 тыс. тонн, доля России в общем объеме поставок составляет около 7%. Экспорт из США за этот же период вырос на 70%, до 1,88 млн тонн, только за июль — в три раза год к году, до 469 тыс. тонн. Поставки из Австралии за семь месяцев сократились на 38%, до 770 тыс. тонн. Согласно SteelOrbis, в июле Турция впервые в этом году закупила коксующийся уголь из Великобритании (82,5 тыс. тонн) и Казахстана (48,8 тыс. тонн).

Аналитики допускали, что российские экспортеры угля могут потерять часть турецкого рынка из-за рисков для судоходства в Черном море. Как отмечали в BigMint, турецкие импортеры увеличили запросы на закупки угля из Колумбии, ЮАР и США из-за сокращения доступности российских объемов (см. “Ъ” от 13 августа). Как следует из данных ОАО РЖД, перевозка угля в направлении портов юга в июле упала на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, оставшись больше прошлогоднего значения на 31,2%. Данные по отгрузкам угля к портам юга за август компания не раскрывала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов связывает сокращение поставок металлургического угля в Турцию с несколькими факторами. Во-первых, у России исторически львиную долю в турецком импорте всегда составлял энергетический уголь, тогда как доля коксующегося невелика. Во-вторых, фактическое прекращение судоходства между российскими портами и Турцией в акватории Черного моря существенно ограничило логистику. В-третьих, американцы могли использовать демпинг для ведения торговой войны, выдавливая Россию. Более того, сортовая линейка американского угля может быть шире и лучше подходить для шихты турецких металлургов, поясняет Александр Котов.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев считает, что имеют место колебания от низкой базы, так как емкость турецкого рынка относительно мала. По его словам, сейчас цены в Китае стали самыми высокими из-за продолжительного ралли, поэтому основные объемы переориентировались туда. Кроме того, ключевые точки роста экспорта находятся на Дальнем Востоке и ориентированы на восточное направление. Помимо Китая российский металлургический уголь активно закупают страны Юго-Восточной Азии — Индонезия и Малайзия, говорит Евгений Грачев. Александр Котов также отмечает, что российские экспортеры сосредоточились на восточном направлении. По данным NEFT Research, стоимость коксующегося угля марки Ж на условиях FOB Дальний Восток за первую неделю сентября выросла на 2,9%, с начала года — на 32,3%, до $176 за тонну. Цены в портах Азово-Черноморского бассейна, по данным аналитиков, составляют $157,1 за тонну.

Гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин говорит, что рынок Турции ограничен, так как там не появилось новых потребителей. Однако он видит окно возможностей: в условиях роста стоимости газа в Европе подходы к угольной генерации меняются и тот уголь из Колумбии и ЮАР, который раньше шел в Турцию, становится востребованным в ЕС. Это создает нишу для российского сырья, но для ее заполнения необходимо успешно пересечь Черное море, с чем возникают определенные сложности, замечает господин Коротин.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что помимо черноморской логистики на сокращение поставок повлияли рост железнодорожных тарифов и высокая стоимость перевалки через порты Северо-Запада. «Резкое удорожание обходных маршрутов вынудило российские компании отказаться от прежних скидок»,— поясняет он. Как отмечает господин Емельченков, Турция активизировала переговоры о возобновлении зернового коридора в Черном море, что потенциально может косвенно повлиять на доступность логистических путей для всех видов грузов. Но, по его словам, дополнительное повышение тарифов с октября и уже выстроенные альтернативные цепочки Турции с США и Колумбией делают устойчивый возврат прежних долей на турецком рынке маловероятным.

Полина Трифонова