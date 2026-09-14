ЦБ: бизнес сможет переводить по СБП больше 1 млн рублей

Центробанк планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами (B2B) через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» ЦБ. На сколько лимит планируют увеличить, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как указывается в документе, Банк России также продолжит работу по расширению использования СБП для трансграничных переводов. Кроме того, в планах регулятора — продвижение использования карт «Мир» за рубежом, а также внедрение альтернативных схем расчетов, которые позволят россиянам оплачивать товары и услуги за границей.

Сейчас максимальная сумма перевода для бизнеса через СБП составляет 1 млн руб. В мае 2026 года Банк России поддержал повышение лимита до 30 млн руб. Из-за низких лимитов компаниям приходится разбивать крупные платежи на несколько транзакций, что усложняет и замедляет расчеты, отметили в ЦБ.