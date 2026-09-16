Дальнобойщиков освободили от теракта

Как стало известно “Ъ”, 16 сентября Мосгорсуд освободил четырех водителей трейлеров, из которых СБУ в прошлом году атаковала военные аэродромы в России. Произошло это после того, как Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение в терроризме и других особо тяжких преступлениях, собранное Следственным комитетом России. Доказательства следствия признаны недостаточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области

Фото: Telegram-канал губернатора Иркутской области Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области

Фото: Telegram-канал губернатора Иркутской области

Мосгорсуд на заседании, которое прошло в среду, 16 сентября, отклонил ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР о продлении сроков содержания под стражей Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину до 12 октября. Под стражей они находились почти 16 месяцев. Следствием фигуранты обвиняются в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), совершенном также организованной группой.

По версии ГСУ СКР, дальнобойщики входили в группировку уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России.

Часть водителей была трудоустроена у ИП Тимофеева, главного организатора преступления, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.

Фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны квадрокоптеры со взрывчаткой.

Когда 1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, и те атаковали объекты. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб при взрыве грузовика с дронами в Амурской области. Родственники согласились на прекращение его уголовного преследования по нереабилитирующему обстоятельству.

В уголовном деле говорится, что Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб.

Завершив расследование, в котором более 90 томов, Следственный комитет направил уголовное дело в Генпрокуратуру. Однако, по данным “Ъ”, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин на прошлой неделе не утвердил обвинение.

Он указал, что следствие не смогло найти прямые доказательства виновности водителей, а косвенных улик недостаточно для того, чтобы направлять дело в суд. Прокурор вернул материалы в ГСУ СКР на новое расследование. В СКР с его решением не согласились, обжаловав постановление Анатолия Разинкина у генпрокурора Александра Гуцана.

В ходе рассмотрения материалов следствия в Мосгорсуде прокурор, как и адвокаты, выступил против продления арестов. В итоге апелляционная инстанция ходатайство ГСУ СКР отклонила, и фигурантов расследования освободили в зале заседания.

Очевидно, что в ближайшее время следствие возьмет с них подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если жалоба СКР будет отклонена в Генпрокуратуре, уголовное преследование дальнобойщиков должны прекратить, признав за ними право на реабилитацию, в том числе на материальные компенсации за месяцы, проведенные в неволе, и извинения со стороны силовиков.

Дальнобойщики вину не признают и никогда не признавали. Следствие же использовало против водителей биллинг соединений их мобильных телефонов и признание в том, что разговоры велись о квадрокоптерах. Правда, обсуждали беспилотники они уже после первых атак — водители пытались предупредить друг друга о том, что в трейлерах мог находиться опасный груз.

Водители называют себя патриотами России, утверждая, что вызвали стражей порядка сразу после того, как из трейлеров вылетели дроны, они пытались сбивать беспилотники и в целом минимизировать ущерб.

По версии защиты, обвиняемых украинские спецслужбы использовали втемную. Об этом же заявляли и представители СБУ, назвавшие операцию с нападениями на аэродромы «Паутиной».

Жена водителя Михаила Рюмина Галина сказала “Ъ”, что они с родственниками «плачут от радости», так как уже отчаялись ждать, когда силовики «наконец-то разберутся в этой ситуации».

По словам супруги Сергея Канурина Анастасии, сначала новость об освобождении мужа ей сообщил адвокат, а вскоре позвонил и он сам. Сейчас водители ждут, когда следователь «подпишет все необходимые документы», а затем смогут вернуться домой, в Челябинск.

Следует отметить, что за день до освобождения водителей в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе завершилось рассмотрение жалоб защиты на приговор, вынесенный в ноябре прошлого года по другому делу о теракте — взрыве грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Все восемь подсудимых, которые, по версии следствия, участвовали в подготовке преступления, получили пожизненные заключения. Суд также обязал их возместить причиненный терактом ущерб в размере 7 млрд руб. Апелляция жалобы отклонила, и приговор вступил в законную силу.

Ефим Брянцев