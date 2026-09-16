Рютте анонсировал «самую масштабную трансформацию» НАТО за десятилетия

Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение, заявил генеральный секретарь Марк Рютте. Он призвал к увеличению инвестиций стран НАТО в дальнобойные высокоточные вооружения и системы противовоздушной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

«Теперь мы должны направить наш новый импульс в устойчивую трансформацию, которая станет движущей силой перемен»,— сказал Марк Рютте на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation (трансляцию вел Reuters). Он подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Анкаре блок объявил о новых закупках вооружений на сумму более $50 млрд.

Участники НАТО планируют увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. По словам Марка Рютте, сейчас европейские страны блока и Канада уже тратят на оборону около 4% ВВП.

О планах блока по укреплению обороны — в материале «Ъ» «НАТО готовится к худшему».