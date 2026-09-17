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Премьер Швеции ушел в отставку

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон ушел в отставку. Сложить полномочия главы правительства господин Кристерсон решил после победы оппозиционного левоцентристского блока партий на парламентских выборах.

Ульф Кристерсон

Ульф Кристерсон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ульф Кристерсон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Теперь спикер парламента несет ответственность за последующие шаги по формированию правительства. Чтобы эта работа началась немедленно, я прошу освободить меня от обязанностей премьер-министра», — написал Ульф Кристерсон в X.

13 сентября в Швеции прошли парламентские выборы. Оппозиционный блок получил 49,5% голосов — 176 мандатов. Проправительственные силы получили 48,9% — 173 мандата.

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