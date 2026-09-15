Объявление космического масштаба

Власти РФ считают, что космос должен быть свободен от любого оружия, и рассчитывают на международную консолидацию в этом вопросе. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что США вывели на орбиту вооружения для контроля космического пространства. О том, что Соединенные Штаты разместили оружие в космосе, накануне объявил министр ВВС Трой Минк. Таким образом, по мнению экспертов, официально дан старт гонке вооружений в космическом пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальные лица США, в том числе Дональд Трамп, неоднократно обвиняли Россию и Китай в выведении на орбиту объектов двойного назначения. И вот теперь признались, что сами отправили оружие в космос

Фото: AP Официальные лица США, в том числе Дональд Трамп, неоднократно обвиняли Россию и Китай в выведении на орбиту объектов двойного назначения. И вот теперь признались, что сами отправили оружие в космос

Фото: AP

Россия, по словам Дмитрия Пескова, «безусловно, продолжит» и далее продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. «Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия,— заявил он журналистам во вторник.— И здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса».

Вопрос Дмитрию Пескову прозвучал после того, как США заявили о том, что они уже разместили оружие в космосе. То, что все ведущие державы, включая США, Россию и Китай, используют космическое пространство в военных целях (к примеру, для связи, разведки и управления наземными силами), ни для кого не секрет. Это называют милитаризацией космоса.

США впервые открыто сделали шаг к размещению на орбите объектов, обладающих наступательными возможностями.

«Мы должны обеспечивать свою готовность к противостоянию постоянно меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить наши объединенные вооруженные силы от враждебных действий противников»,— объявил 14 сентября министр ВВС США Трой Минк на конференции под Вашингтоном. По его словам, США «крайне важно сохранять превосходство не только в воздухе, но и в космосе». «Поэтому нам пришлось принять меры, чтобы гарантировать, что, когда нам угрожают, мы сможем справиться с этой угрозой»,— добавил он.

Ранее официальные лица США подобных заявлений не делали, хотя неоднократно и обвиняли Россию и Китай в выведении на орбиту объектов двойного назначения. Трой Минк не уточнил, что именно и когда США разместили в космосе. «Это важно с точки зрения перспектив сдерживания, а с другой стороны, если я буду говорить о деталях того, что мы делаем, это не пойдет на пользу сдерживанию»,— ответил он на просьбу модератора раскрыть подробности.

15 сентября Трой Минк подтвердил журналистам, что накануне сделал свое заявление намеренно, не объяснив, впрочем, почему оно прозвучало именно сейчас.

Профильное американское издание Defense One оценило выступление представителя Пентагона как «серьезное изменение риторики».

«Заявление Минка ошеломило экспертов в области обороны; по их мнению, оно, вероятно, подтолкнет главных противников США в космической сфере к тому, чтобы также открыто признать наличие у них подобных возможностей»,— говорится в соответствующей статье.

«Это событие огромной важности, ведь, насколько мне известно, никто из официальных лиц США прежде не делал подобных заявлений,— отметила в беседе с Defense One Виктория Самсон, директор по вопросам космической безопасности и стабильности организации Secure World Foundation.— Теперь США придется смириться и с тем, что Китай и Россия будут действовать или высказываться аналогичным образом. Не думаю, что это отвечает интересам национальной безопасности США». Эксперт предположила, что речь идет о некой новой системе радиоэлектронной борьбы в космосе.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” допустил, что речь идет «о некоем варианте спутника-инспектора, несколько более заточенного на противодействие чужим космическим аппаратам, а не только на их "изучение"». «На борту такого спутника могут быть как средства кинетического перехвата, так и оборудование для неразрушающего воздействия — глушения, ослепления, прочие неприятные вещи, вплоть до перехвата управления»,— пояснил он. «Сейчас мы стремительно переходим порог открытого и откровенного вывода на орбиту именно оружия»,— добавил эксперт.

По его словам, про «космические огневые средства» и «орбитальные военные действия» в США говорят уже не первый год. «Думаю, в России уже давно исходят из реальной перспективы появления оружия в космосе,— отметил эксперт.— Нынешний же "новый рубеж откровенности", пожалуй, значим в контексте возможного пересмотра российских инициатив в области предотвращения гонки вооружений в космосе: по большому счету, уже даже не окно, а форточка для "неразмещения первыми оружия в космосе" в соответствии с многочисленными нашими двусторонними заявлениями стремительно закрывается».

Россия и Китай с 2008 года на разных международных площадках продвигают идею принятия Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, однако из-за позиции западных стран добиться консенсуса в отношении этой инициативы не удается.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет прямо объявил, что космическое пространство вскоре станет главной областью противостояния. «На протяжении поколений битвы велись на земле, в воздухе и под водой, однако сегодня главная высота, единственное решающее поле битвы в этом веке и на столетия вперед располагается на расстоянии сотен миль над нашими головами. Будьте уверены, борьба за космос — это борьба за будущее мира, каким мы его знаем»,— заявил он (цитата по ТАСС). При этом Пит Хегсет подчеркнул, что США «не могут позволить честную борьбу в космосе», Вашингтону необходимо превосходство. «Меня не интересует паритет сил на орбите, мы хотим и требуем американского орбитального доминирования»,— объявил он.

В МИД РФ, комментируя это заявление, отметили, что «политика США в области освоения космоса и космической безопасности приобретает все более агрессивный характер». «Реализация Вашингтоном курса на развертывание и наращивание силового потенциала в околоземном пространстве чревата гонкой вооружений в космосе, подрывом глобальной безопасности и стратегической стабильности»,— предупредила официальный представитель ведомства Мария Захарова. И добавила: «Любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств».

Елена Черненко