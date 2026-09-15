В шахтах нарубили долгов

На бывшие угольные активы Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ростовской области, вероятно, нашелся новый инвестор. Обеспеченные залогом долги и векселя «Шахтоуправления "Обуховская"» и «Донского антрацита» отошли компании, которую возглавляет выходец из структур «Росхима» Феликс Нахшунов. Интерес к активам может быть связан с планами перепродажи после восстановления угольного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Русская промышленная компания (РПК) выкупила долговые обязательства угольных предприятий «Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит», следует из данных Федеральной нотариальной палаты в СПАРК. РПК получила в залог технику и оборудование компаний, которые прежде были в залоге у Сбербанка.

К РПК также перешли выпущенные «Обуховской» и «Донским антрацитом» векселя, находящиеся в залоге у Сбербанка, следует из СПАРК. Прежде бумагами владело АО «Лучшее решение».

«Обуховская» и «Донской антрацит» занимаются добычей и обогащением антрацита в Ростовской области. Совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн, сказано в апрельской презентации к запросу предложений на покупку прав требований и акций компаний. В состав лота входили права требования Сбербанка, в том числе вытекающие из кредитных линий на $400 млн, и права требования «Лучшего решения» из вексельных обязательств, размер которых в отчетности компании оценивается в 2,75 млрд руб. В июне запрос был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок (см. “Ъ” от 3 июня).

В 2021 году «Обуховскую» и «Донской антрацит» за $39 млн приобрела группа ДТЭК Рината Ахметова (член объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2022 году в группе сообщили, что активы отошли Сбербанку за долги. Позже банк продал права требований и акции предприятий кипрской Valleyton Investments, а в 2024 году президент Владимир Путин разрешил выкупить «Обуховскую» и «Донской антрацит» компании «Лучшее решение». Последняя сообщала в отчетности, что намерена продать активы в 2025–2026 годах (см. “Ъ” от 7 июля 2025 года).

РПК учреждена в мае 2026 года, среди видов деятельности — холдинговые компании, добыча и обогащение угля.

Акционеры не раскрываются, гендиректор РПК — Феликс Нахшунов. Согласно СПАРК, ранее он возглавлял недействующие сегодня структуры крупного химического холдинга «Росхим» — «РХ-Ресурс» и «Радамант». Господин Нахшунов также владеет 10% в ООО «Кэсер», подрядчике Березниковского содового завода (входит в «Росхим»). Максим Нахшунов, отчество которого совпадает с отчеством Феликса Нахшунова, на сайте входящей в «Росхим» компании «Метафракс Кемикалс» назывался ее исполнительным директором.

У Феликса и Максима Нахшуновых также есть связи с угольной отраслью. Так, Феликс Нахшунов в 2018–2020 годах возглавлял кемеровский актив итальянской Coeclerici, который в 2024 году приобрело «Лучшее решение», а в 2025 году выкупил «ГеоКапитал» (см. “Ъ” от 7 апреля). Максим Нахшунов владеет 11,16% угольной компании «Анжерская-Южная», среди учредителей которой были основатели УГМК Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Андрей Козицын.

В «Росхиме» заявили “Ъ”, что речь идет о личных сделках семьи Нахшуновых, к которым холдинг отношения не имеет.

“Ъ” направил вопросы для Феликса Нахшунова в общину горских евреев «Геула», где он занимает пост председателя. В «Лучшем решении», Сбербанке и угольных компаниях комментарии не предоставили.

В 2025 году добыча «Обуховской» сократилась на 22%, до 1,26 млн тонн, «Донского антрацита» — на 13%, до 550 тыс. тонн, говорится в презентации компаний. Около 30% угля в 2025 году экспортировалось, в том числе в Китай, Индию и Турцию. По итогам 2025 года выручка «Обуховской» снизилась на 27,6%, до 6,1 млрд руб., чистый убыток составил 86,8 млн руб. «Донской антрацит» снизил выручку на 50%, до 949,2 млн руб., и получил 559,4 млн руб. прибыли.

Источник “Ъ” отмечает, что РПК могла заинтересоваться активами в условиях роста мировых цен на уголь (см. “Ъ” от 4 сентября). До этого, по его словам, экономика на предприятиях в отдельные периоды в принципе не складывалась. «Обуховская», продолжает собеседник “Ъ”, лучшая шахта в Ростовской области и ориентирована на экспорт, хотя традиционные для предприятия рынки в недружественных странах закрыты из-за санкций. Другой источник “Ъ” говорит, что ни логистика, ни конъюнктура рынка сегодня не позволяют вывести предприятия на рентабельный уровень и на объектах советская устаревшая инфраструктура с высоким износом. «Скорее всего, контроль над активами имеет смысл для последующей перепродажи после нормализации ситуации»,— добавляет источник “Ъ”.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова