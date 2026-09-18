Торгцентры насытились общепитом

Открытие новых фудхоллов в Москве и Подмосковье снизилось с семи в январе—августе 2025 года до одного за аналогичный период 2026 года. Операторы концентрируются на развитии существующих проектов, что объясняется кризисом на рынке общепита: посещаемость заведений питания в России в этом году сократилась на 3%, в Москве — на 8%. Сдерживает открытия и снижение темпов ввода торгцентров, где традиционно располагаются фудхоллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года в Москве и Подмосковье открылся только один новый фудхолл — площадью 17 тыс. кв. м, указано в исследовании NF Group. За первые восемь месяцев 2025 года на рынке было запущено сразу семь, пусть и небольших, объектов. Общая площадь открытий тогда составила 16,3 тыс. кв. м. Основная активность операторов фудхоллов сосредоточена на развитии действующих проектов, констатирует региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский говорит о растущей осторожности в планировании новых проектов со стороны как девелоперов, так и ритейлеров. Основатель Zemskiy Group Владислав Земский обращает внимание на то, что московский рынок фудхоллов близок к насыщению. Потребительская активность падает из-за снижения покупательной способности — фудхоллы, как и весь общепит, чувствуют это на себе, констатирует эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Алена Овчинникова.

Ситуация на рынке общепита в целом действительно остается напряженной. Согласно Focus Technologies, в январе—августе 2026 года количество заказов в кафе и ресторанах в России снизилось на 3% год к году.

В Москве, по подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—июне 2026 года количество чеков в заведениях всех форматов сократилось на 8% год к году, а в сегменте ресторанов и баров — на 11%.

Запуск новых проектов стал обходиться дороже. Выросла стоимость открытия и обслуживания заведений — увеличились расходы на ремонт, оборудование, персонал, продукты и операционные затраты, перечисляет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Привлекать в таких условиях корнеры, по мнению эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, стало сложнее. Она добавляет, что небольшие предприниматели сталкиваются также с ростом расходов на персонал и продукты, но практически не могут влиять на посещаемость своих объектов.

Операторы корнеров стали более внимательно оценивать потенциальную площадку, констатирует Михаил Васильев. Хотя формально количество открытий в этом сегменте еще превалирует над закрытиями. Госпожа Овчинникова говорит, что в январе—августе 2026 года в Москве в таком формате заработали 768 корнеров. Это на 15% больше количества объектов, прекративших работу. Но эксперт говорит о постепенной консолидации рынка.

Старший директор CMWP Андрей Шувалов отмечает, что темпы открытия фудхоллов зависят и от состояния рынка коммерческой недвижимости в целом. Традиционно подобные проекты реализуются в основном в торговых центрах и многофункциональных комплексах.

Выбор новых объектов сейчас снижается. Например, в Москве, согласно IBC Real Estate, в первом полугодии 2026 года были сданы девять торговых объектов на 94 тыс. кв. м. В годовом выражении показатели сократились в три раза.

Фактически сейчас фудхолл, по мнению совладельца сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никиты Рогозного, может открыть только владелец подходящего помещения. Он поясняет, что для покрытия текущих ставок аренды потребуется очень хороший трафик. Но локации с высокой посещаемостью уже давно заняты.

За оставшийся период года ситуация на рынке фудхоллов вряд ли кардинально изменится. Господин Земский сомневается, что смогут открыться более одного-двух объектов. Хотя аналитики Nikoliers пока не пересматривали свой прогноз. Всего на 2026 год в Москве и Подмосковье заявлено открытие девяти объектов на 31 тыс. кв. м против 14 открытых фудхоллов на 31 тыс. кв. м в 2025 году, говорят в компании.

Дарья Андрианова