Борьба с коррупцией на марше

Верховная рада утвердила отставку генпрокурора Руслана Кравченко, заподозренного в коррупции и уволенного после начатого против него расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Накануне генпрокурор вместе с женой уехал во Францию по выписанной им же самим командировке. Оказавшись вне досягаемости украинских силовых органов, Кравченко обвинил в продажности главу НАБУ Семена Кривоноса и пригрозил открыть миру глаза на коррупцию в антикоррупционных органах Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кравченко

Фото: Danylo Antoniuk / AFP Руслан Кравченко

Фото: Danylo Antoniuk / AFP

Отставка генпрокурора Украины Руслана Кравченко, анонсированная еще 7 сентября, неожиданно растянулась больше чем на неделю. За это время она обросла скандально-детективными подробностями и завершилась только 15 сентября процедурой окончательного утверждения ее в Верховной раде.

Смещение с должности генпрокурора Украины вступило в финальную стадию после того, как 14 сентября Владимир Зеленский, до этого державший паузу в скандале вокруг своего приближенного и явно не форсировавший его отставку, в итоге внес в Верховную раду представление о его увольнении.

Вынужденное решение пожертвовать верным ему генпрокурором Зеленский принял после того, как Руслан Кравченко внезапно покинул Украину, отправив самого себя в пятидневную заграничную командировку во Францию до 18 сентября.

По его первоначальной версии, Кравченко отправился за границу для участия в слушаниях Парламентской сессии ПАСЕ под названием «Парламентские мероприятия по украинским детям в контексте международной ответственности».

Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко вместе с женой выехал из страны на служебном автомобиле, который пересек границу с Литвой в ночь на 14 сентября. Как отметил в своем Telegram-канале Центр противодействия коррупции Украины, в программе Парламентской сессии ПАСЕ, намеченной на 16 сентября, его выступление запланировано не было.

Добравшись до Франции, Руслан Кравченко фактически подтвердил, что внесенная в повестку ПАСЕ судьба «украинских детей» стала для него лишь благовидным предлогом, чтобы спешно покинуть страну, но при этом продолжать борьбу со своими противниками из НАБУ, уже не опасаясь судебного преследования.

За считаные часы до того, как Зеленский принял окончательное решение о его увольнении, уже подавший в отставку, но формально все еще находившийся в должности генпрокурора Руслан Кравченко выступил со скандальным видеообращением, которое в итоге и стало для него политической точкой невозврата.

«Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов»,— заявил Кравченко.

В своем обращении он сообщил о подписанном им постановлении о предъявлении подозрения (в российской терминологии это заведение уголовного дела) его главному гонителю — директору НАБУ Семену Кривоносу.

Как следует из заявления Кравченко, в распоряжении Генпрокуратуры находятся готовые к публикации материалы, подтверждающие, что Кривонос «подделывал официальные документы для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере» еще до того, как возглавил НАБУ. Речь в том числе идет о подкупе киевских студентов в 2008 году, во время досрочных выборов мэра Киева.

По версии Кравченко, в истории почти двадцатилетней давности киевский суд установил вину будущего главы НАБУ, но освободил его по амнистии, поскольку у него был несовершеннолетний сын, усыновленный фиктивно. Впоследствии, несмотря на его скандальную репутацию, Кривонос успешно прошел конкурс с участием международных экспертов и возглавил НАБУ.

В своем обращении из Франции опальный генпрокурор косвенно обвинил и самого Зеленского, сообщив о том, что ранее расследования его ведомства в отношении руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры «политически сдерживал президент».

Как отмечают украинские СМИ, выезд Руслана Кравченко за границу не мог произойти без ведома Зеленского, однако видеообращение, в котором он упомянул и своего патрона с Банковой, явно стало его личной импровизацией, не согласованной с офисом президента. Именно после этого заявления Зеленский и решил окончательно откреститься от Кравченко.

«Если он считает это политическим давлением, пусть так и считает. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале 14 сентября.

Источники «РБК-Украина» в окружении Зеленского подтверждают, что объявление о подозрении главе НАБУ было собственной инициативой экс-генпрокурора. «Он сошел с ума. Может, перебоялся»,— высказал предположение собеседник «РБК-Украина».

Комментируя обращение Кравченко, обвинившего директора НАБУ в махинациях на выборах мэра Киева в 2008 году и фиктивном усыновлении несовершеннолетнего, Кривонос назвал откровения генпрокурора «сфальсифицированным бредом».

Однако продолжающий наносить удары по своему оппоненту опальный генпрокурор опубликовал новое видео с компроматом на Кривоноса. Он сообщил о том, что в 2014 году будущий глава НАБУ, работавший тогда в администрации Киевской области, получил в качестве «отката» $72 тыс. за продажу земельного участка.

Бушующий скандал в Киеве затронул Государственную налоговую службу (ГНС) Украины, которую Руслан Кравченко возглавлял до прихода в Генпрокуратуру. Как заявил 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий, правительство Украины уволило исполняющую обязанности председателя ГНС Лесю Карнаух (ранее она была подчиненной Кравченко, а возглавила ГНС 18 июня 2025 года). Смена руководства ГНС произошла после того, как Зеленский в своем Telegram-канале призвал к проверке налоговой службы Украины.

Европейские партнеры Украины публично реагируют на битву компроматов в Киеве весьма сдержанно.

«Мы осведомлены о развитии ситуации и не можем это комментировать. Со своей стороны, мы можем напомнить, что успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий членства в ЕС»,— заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Сергей Строкань