Дочь Бориса Немцова объявили в международный розыск

Мосгорсуд объявил в международный розыск Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Жалоба на заочный арест госпожи Немцовой была отклонена. Об этом сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанна Немцова

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Жанна Немцова

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Жанну Немцову заочно арестовал Замоскворецкий райсуд Москвы 31 июля. С июня 2015 года она живет за границей. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 284.1 УК) ей грозит до шести лет лишения свободы.

Жанна Немцова уехала из России после убийства ее отца. С 2015 по 2020 год она работала в русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России). Также журналистка основала Фонд Бориса Немцова «За свободу» (признан в России нежелательной организацией). Фонд ежегодно вручает правозащитную премию и занимается поддержкой независимых медиа.

Никита Черненко