Дочь Бориса Немцова объявили в международный розыск
Мосгорсуд объявил в международный розыск Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Жалоба на заочный арест госпожи Немцовой была отклонена. Об этом сообщило «РИА Новости».
Жанна Немцова
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
Жанну Немцову заочно арестовал Замоскворецкий райсуд Москвы 31 июля. С июня 2015 года она живет за границей. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 284.1 УК) ей грозит до шести лет лишения свободы.
Жанна Немцова уехала из России после убийства ее отца. С 2015 по 2020 год она работала в русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России). Также журналистка основала Фонд Бориса Немцова «За свободу» (признан в России нежелательной организацией). Фонд ежегодно вручает правозащитную премию и занимается поддержкой независимых медиа.