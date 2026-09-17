Как Грэм среди ясного неба

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана — 262 голосами против 159. Документ, дающий президенту право вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей, теперь отправляется на подпись Дональду Трампу. Голосование прошло на фоне двойного бунта: лидер демократов Хаким Джеффрис призывал фракцию отклонить проект из-за непомерного, с его точки зрения, расширения полномочий Белого дома. Противники документа нашлись и в стане республиканцев. Казалось, что законопроект висит на волоске, но 58 демократов, ослушавшись руководства, поддержали его. Итоги голосования показали, что усиление санкционного давления на Россию и Иран, пожалуй, единственное, что может создавать двухпартийный консенсус в Вашингтоне. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Mariam Zuhaib / AP Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Вечером в среду, 16 сентября, американский Конгресс наконец принял законопроект имени покойного сенатора Линдси Грэма (значится в перечне террористов и экстремистов в РФ) о санкциях в отношении России и Ирана (H.R. 5334, «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026»).

Документ был впервые внесен законодателем 1 апреля 2025 года. Позднее инициатива дорабатывалась и продвигалась на двухпартийной основе. Грэм предлагал заградительные пошлины в размере до 500% — как на прямой российский импорт, так и на продукцию стран, продолжающих закупать российские энергоносители. Позже в ходе долгих согласований, в том числе с Белым домом, формулировки смягчили, и американский президент заговорил о готовности подписать документ. Вторичные пошлины для стран-покупателей снизили до 100% и сузили круг адресатов до крупнейших импортеров нефти, таких как Китай и Индия. В поддержку законопроекта активно высказывались представители обеих партий.

В итоге 7 августа 2026 года документ поддержало подавляющее большинство сенаторов — 86 «за» при 11 «против», продемонстрировав мощный двухпартийный консенсус. Такого запаса с лихвой хватило бы, чтобы преодолеть в Сенате президентское вето, если бы он вдруг отказался подписывать законопроект.

Для завершения процесса оставалось немного — получить одобрение Палаты представителей. Однако эксперты не давали стопроцентной гарантии, что законопроект наберет необходимое число голосов: против него выступало демократическое меньшинство, преимущество республиканцев было хрупким, а часть диссидентов в их рядах колебалась.

После того как Комитет по регламенту в понедельник вечером пропустил документ, его вынесли на процедурное голосование полным составом палаты во вторник, 15 сентября. И здесь все запуталось еще больше: стало понятно, что исключительно голосами республиканского большинства законопроект не проходит — несколько республиканцев отказались его одобрить.

Ситуацию спасли диссиденты уже из стана демократов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, проголосовавшие вместе с республиканцами. Именно это уберегло документ от провала: процедурное голосование он прошел с минимальным перевесом — 214 против 211.

Дебаты к финальному голосованию по законопроекту начались утром в среду, 16 октября. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис открыто выступал против документа, призывая коллег по фракции отклонить его.

Законодатель обращал внимание на лазейки в тексте, в частности на то, что документ не обязывает президента США вводить санкции против России, оставляя Белому дому слишком много пространства для маневра. Главный демократ нижней палаты указывал и на потенциальный вред для американской экономики: документ расширяет полномочия исполнительной власти по введению жестких пошлин, что может повысить цены на товары, ударив по рядовым американцам, дестабилизировать рынки и разогнать инфляцию. При этом политик подчеркивал, что демократы неизменно поддерживают Украину, однако предложенный механизм, по его мнению, не является эффективным путем к этой цели.

Демократы-функционеры пытались провалить проект путем процедурных ухищрений. В частности, старший демократ в Комитете по иностранным делам Грегори Микс потребовал поименного голосования. Это была многоходовка: во-первых, он хотел сорвать быстрое принятие документа, а, во-вторых, заставить каждого конгрессмена персонально и публично зафиксировать свой голос по спорному законопроекту о пошлинах, которые в случае введения ударят по кошельку американцев.

Недовольные законопроектом конгрессмены нашлись и в стане республиканцев. Но и это не помешало его принятию.

Итог голосования оказался обескураживающим для руководства демократов. Желание десятков конгрессменов из демократического лагеря поддержать антироссийские и антииранские санкции оказалось настолько велико, что это стало настоящей сенсацией.

Законопроект одобрили 58 демократов, что дало ему 262 голоса «за». 159 парламентариев (152 демократа и 7 республиканцев) остались в меньшинстве.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с заявлением: «Этот законопроект служит мощным сигналом американского единства и предоставляет администрации все необходимые инструменты для того, чтобы помочь завершить эту войну справедливым миром; мы с гордостью направляем его на подпись президенту».

Большинство демократов по-прежнему настаивает: республиканцы и десятки их однопартийцев поддались на уловку — документ не сможет достичь заявленных целей, а лишь дает Трампу широкие полномочия.

«Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого дает Трампу безграничные полномочия по введению пошлин»,— заявил, в частности, конгрессмен-демократ Чуй Гарсия. Многие его однопартийцы тоже уверены, что администрация будет злоупотреблять обретенными полномочиями и никакой помощи Украине это не даст.

Несмотря ни на что, законопроект об «адских санкциях» преодолел все барьеры.

Голосование показало, что по вопросам внешней политики и санкционного давления на Россию и Иран двухпартийный консенсус в Вашингтоне по-прежнему способен ломать любые внутрипартийные сценарии и может смешать все карты даже самым опытным лидерам Конгресса.

Трамп в этот вечер на митинге в штате Северная Каролина уверял сторонников, что украинский конфликт «скоро завершится», поскольку в его администрации «работают очень тяжело, чтобы Россия и Украина» договорились. Он вновь повторил свои слова о том, что «завершил восемь войн. И самая сложная — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга».