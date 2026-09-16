Белоруссия освободит 25 заключенных в обмен на частичное снятие санкций США

Власти Белоруссии освободят 25 заключенных в качестве жеста доброй воли, заявил спецпосланник США Джон Коул. В обмен американская сторона снимет санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

«Стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, освободят и других лиц, а также продолжится снятие санкций с белорусских компаний»,— сказал Джон Коул журналистам после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. «Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу»,— отметил спецпосланник США.

Джон Коул приехал в Минск 15 сентября. Он, в частности, сообщил, что американские власти обратились в Citibank с просьбой разморозить и вернуть Белоруссии ее активы. Как говорил Александр Лукашенко, речь идет о примерно $44 млн. Обсуждался также вопрос об освобождении заключенных. Господин Лукашенко, в частности, назвал ложными утверждения о репрессиях в республике.

США с 2025 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти республики начали освобождать заключенных. В марте Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных по делам «экстремистской направленности».

Лусине Баласян