Застройщика берут под крыло

Высокая долговая нагрузка девелоперской группы «Самолет» вынуждает акционеров компании договариваться с кредиторами о новых условиях обслуживания обязательств. По информации “Ъ”, Сбербанк, как крупнейший займодатель застройщика, может поручить одной из своих структур заняться управлением частью бизнеса «Самолета». Скорее всего, речь идет о проектах, которые кредитует госбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовая модель «Самолета» разваливается на глазах

Фото: PhotoXpress Финансовая модель «Самолета» разваливается на глазах

Фото: PhotoXpress

Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет», рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Он уточняет, что пока условия сделки находятся на стадии обсуждения. Не исключается реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу «Самолета». В «Сбере» и «Самолете» не ответили на запросы “Ъ”.

По данным еще одного источника “Ъ”, один из обсуждаемых вариантов — вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка. Такая практика уже встречалась на рынке. Банк «Дом.РФ», кредитовавший строительство ЖК «Лампо» в Ленинградской области, вынужден был сам управлять его завершением из-за финансовых проблем, возникших у застройщика — «Петростроя» (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года). Такая форма комфортна для обеих сторон, поясянет собеседник “Ъ”: кредитор получает полный контроль над всеми операционными процессами в проектах, застройщик — гарантии передачи квартир покупателям.

ГК «Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций считают Павла Голубкова, Игоря Евтушевского и частную инвесткомпанию Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd, зарегистрированную в Международном финансовом центре «Астана» и находящуюся под управлением Fonte Capital LTD. Последняя приобрела 18% акций компании летом 2026 года (см. “Ъ” от 11 августа). Среди акционеров «Самолета» был совладелец группы «Киевская площадь» Год Нисанов, но в 2024 году он продал свой пакет акций в 10%.

О проблемах у «Самолета» стало известно в начале 2026 года. Тогда застройщик обратился в федеральное правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей». Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

В феврале 2026 года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что у «Самолета» достаточно ликвидности для обслуживания обязательств. Он не увидел критической ситуации с обслуживанием долга. Ранее замглавы банка «Дом.РФ» (еще один кредитор «Самолета») Максим Грицкевич заявлял, что текущие проблемы застройщика связаны с неправильными ожиданиями компании по поводу развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее. В «Дом.РФ» 16 сентября не ответили на запрос “Ъ” о возможной реструктуризации обязательств «Самолета» перед банком.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—августе 2026 года продажи новостроек по всей России увеличились на 2% год к году, до 14,6 млн кв. м. В Москве и Подмосковье, где сосредоточены основные проекты «Самолета», продажи снизились на 29%, до 1,7 млн кв. м, и выросли на 2%, до 1,1 млн кв. м, соответственно.

По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов «Самолета» составлял 325,3 млрд руб., долгосрочных — 448,1 млрд руб., говорится в отчетности компании. По данным той же отчетности, по итогам 2025 года Сбербанк выступал крупнейшим кредитором «Самолета»: на 274,2 млрд руб., или 30,6% от общей задолженности группы. Еще один крупнейший кредитор застройщика — ВТБ с займом в 85,9 млрд руб. (9,6% от общего объема кредитов). В ВТБ от комментариев отказались. При этом долги заметно превышают текущую стоимость самой компании. По состоянию на 16 сентября капитализация «Самолета» составляла 15,67 млрд руб., по данным Мосбиржи.

Реструктуризация может предполагать довольно широкий набор инструментов: изменение сроков и условий кредитования, предоставление дополнительного обеспечения, продажу части непрофильных активов, привлечение капитала либо конвертацию части обязательств в долю компании, отмечает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Конвертация части долга в капитал может быть пропорциональна снижению долга до комфортного для банка уровня, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Он подчеркивает, что в целом банки не заинтересованы в получении непрофильных активов, поэтому максимально стараются разрешить ситуацию путем реструктуризаций таких кредитов.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Халиль Аминов