Отпуск в домашних условиях

Количество чеков в российских турагентствах за летние месяцы сократилось на 12% в годовом выражении. Это связано с общим охлаждением рынка после ближневосточного кризиса, перебоев в авиасообщении и поставках топлива внутри РФ. Показатели компаний могут начать восстанавливаться за счет постепенного оживления рынка выездного туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Число чеков в турагентствах в июне—августе 2026 года сократилось на 12% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения).

Падение спроса на туры и экскурсии аналитики зафиксировали во всех ключевых регионах.

В Москве количество чеков за лето сократилось на 5% год к году, в Краснодарском крае — на 8%, в Калининградской области — на 19%, в Санкт-Петербурге — на 32%. В Ассоциации туристических агрегаторов видят снижение общего количества гостиничных бронирований прошедшим летом на 6%.

Косвенно снижение спроса на услуги турфирм подтверждают данные Росстата. Согласно мониторингу, доля участников рынка, фиксировавших снижение спроса на услуги внутреннего туризма, в третьем квартале 2026 года составила 22%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов (п. п.). Показатель достиг максимума с 2021 года. На выездном рынке аналогичное значение за год увеличилось с 18% до 24%.

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Коммерческий директор «Слетать.ру» Антон Лаврухин фиксирует общее снижение продаж турагентств в этом году. Он напоминает, что рынок в этом году столкнулся сразу с несколькими стрессовыми периодами. Например, в марте фактически были закрыты продажи туров в ОАЭ и другие страны, затронутые обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Кризис сказался на смежных направлениях, осложнив полеты со стыковками по многим популярным направлениям.

Летом регулярные полеты в страны Ближнего Востока возобновились. Но проблемой стало уже падение спроса на внутреннем рынке. Из-за частых ограничений в аэропорту Сочи, топливного кризиса в Крыму, непогоды на Кавказе и Камчатке совокупный спрос на отдых в России летом снизился на 5–6% в годовом выражении (см. “Ъ” от 9 сентября).

Поддержать обороты бизнеса участникам рынка удалось за счет роста среднего чека. Для турфирм в минувшем летнем сезоне показатель составил 57,1 тыс. руб., увеличившись год к году на 29%, следует из данных «Эвотора».

Но значение существенно варьируется в зависимости от региона. Например, за услуги турфирм в Москве летом 2026 года платили в среднем 114,2 тыс. руб., на 15% больше, чем годом ранее. В то же время в Калининградской области этот показатель составил всего 11,2 тыс. руб., прибавив за год 64%.

Столь выраженная разница связана со спецификой бизнеса, объясняют в «Эвоторе». Если в Москве профиль многих агентов связан с продажей туров за рубеж, то в Калининградской области их основной фокус — продажа экскурсий по собственному региону. Средняя стоимость отдыха за рубежом традиционно выше. Например, согласно Travelline, поездка в Турцию этим летом обходилась в среднем в 265 тыс. руб., тур по России стоил в два с половиной раза дешевле — 106 тыс. руб.

Антон Лаврухин не исключает, что по итогам всего 2026 года ситуация на туристическом рынке сможет выровняться, в случае отсутствия новых потрясений в сегменте выездного туризма. Сентябрь и октябрь для этого рынка — достаточно высокий сезон, когда бизнес может рассчитывать на реализацию отложенного спроса, рассуждает он.

Рынок зарубежного туризма сейчас действительно чувствует себя лучше, чем внутреннего. Например, согласно Росавиации, по итогам января—июня 2026 года поток авиапассажиров на внутренних линиях сократился год к году на 5,5%, на международных — вырос на 1,2%. Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин замечает, что для турагентов выездной рынок остается основным фокусом.

Александра Мерцалова