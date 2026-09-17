Недра нашли новых хозяев

«Русхим» расстался с газовыми месторождениями в Ненецком автономном округе. Как и предполагал “Ъ”, активы выкупила государственная «Зарубежнефть», ведущая добычу в регионе. Аналитики считают сделку логичной с учетом компетенций нефтекомпании и планов «Русхима» по переносу своего производства на Балтику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Структура государственной «Зарубежнефти» «ЗН Перспектива» приобрела у «Русхима» ООО ЕСН, владеющее лицензией на Коровинское месторождение газа в Ненецком автономном округе. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 15 сентября. В тот же день гендиректор «ЗН Перспектива» Вячеслав Терентьев возглавил АО «СН Инвест», которому принадлежит лицензия на Кумжинское месторождение. Источники “Ъ” говорят, что и этот актив перешел к структурам «Зарубежнефти».

В УК «Русхим» 50% принадлежит Виталию Южилину, еще по 25% у ООО «Столичная трастовая компания» Дмитрия Озерского и Марии Миргородской. Геннадий Миргородский сообщил “Ъ”, что «сделка в процессе», переадресовав вопросы в «Зарубежнефть». В нефтекомпании и «Русхиме» комментарии не предоставили.

«Русхим» почти сразу после покупки у группы Alltech «Печоры СПГ», которой принадлежали лицензии на Кумжинское и Коровинское месторождения, начал искать партнеров для их разработки. Одним из претендентов была «Газпром нефть», а в 2024 году стало известно, что «Русхим» договорился о партнерстве с «Зарубежнефтью». Тогда предполагалось, что нефтекомпания получит половину в этих активах. В отчете структур «Русхима» за 2025 год уже говорилось о полной продаже «СН Инвест» и ЕСН неназванному профильному игроку (см. “Ъ” от 14 апреля). Стоимость «СН Инвест» тогда оценивалась в 7,5 млрд руб.

Оба проданных месторождения с запасами около 200 млрд куб. м газа должны были стать ресурсной базой для завода «Русхима» по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн. Комплекс также должен был включать портовый терминал возле поселка Индига для экспорта метанола по Севморпути. В разные годы размер инвестиций оценивался в 205–220 млрд руб. Теперь, по данным “Ъ”, «Русхим» планирует строительство завода на побережье Балтийского моря. В любом случае, говорит один из собеседников “Ъ”, зачастую газ дешевле покупать, чем добывать, и у «Русхима» могло не хватить компетенций на разработку.

Другой источник “Ъ” отмечает, что освоение двух месторождений становится еще более затратным, учитывая, что нужно строить всю инфраструктуру. По его словам, «Зарубежнефть» покупает активы рядом со своим проектом Харьяги, в регионе, где владеет всей необходимой инфраструктурой, имея опыт работы в условиях Крайнего Севера. Сделка, добавляет источник “Ъ”, отвечает стратегии компании по диверсификации бизнеса за счет газовых проектов, и активы могли достаться по цене ниже рынка.

Как отмечает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, если планы по переносу завода «Русхима» на Балтику сохраняются, экономический смысл владения арктическими месторождениями дополнительно ослабевает и их продажа может быть частью более глубокого пересмотра проекта, а не просто способом привлечь деньги на строительство. По его словам, перспективы строительства завода сохраняются, но санкции существенно усложняют экономику проекта. Источник “Ъ” отмечает, что стоимость российского газа дает конкурентные преимущества, но внутренний рынок метанола в России насыщен, и к моменту запуска «Русхим» может столкнуться с захватом конкурентами экспортных контрактов с Китаем.

По данным ЦЦИ, в сентябре средние цены на метанол в России выросли на 5%, до 31,72 тыс. руб. за тонну с НДС, обновив максимум этого года. Основными драйверами стали повышение привлекательности экспорта и плановые ремонты у части производителей, что временно сократило предложение, говорит аналитик ЦЦИ Глеб Зыков. В краткосрочной перспективе в ЦЦИ ожидают продолжения роста внутренних цен.

Ольга Мордюшенко