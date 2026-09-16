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Путин призвал россиян проголосовать на выборах

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам призвал проголосовать на выборах в Госдуму и региональные органы власти. Выборы станут достойным ответом тем, кто мечтает об ослаблении страны, заявил глава государства.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества»,— сказал Владимир Путин.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему»,— заявил президент.

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С 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму. По общефедеральному и одномандатным округам зарегистрированы 4,4 тыс. кандидатов. В единый день голосования назначено более 2 тыс. избирательных кампаний разных уровней.

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