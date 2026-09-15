«Яблоко» докатилось до Конституционного суда

Партия «Яблоко» обжаловала в Конституционном суде (КС) нормы законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы в том прочтении, в котором они были применены судами при снятии ее списка с выборов в Госдуму. Эксперты допускают, что если не все, то хотя бы часть аргументов могут оказаться достаточно убедительными для КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков на апелляции в ВС в августе

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков на апелляции в ВС в августе

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

«Яблоко», как следует из жалобы, не согласно с тем, что незначительное использование объекта интеллектуальной собственности может стать основанием для запрета на участие в выборах, а на партию может быть возложена ответственность за действия самостоятельно агитирующих граждан. Авторы жалобы подчеркивают, что не оспаривают фактические обстоятельства, установленные ВС при рассмотрении дела. Однако неопределенность норм избирательного закона дает возможность их произвольного истолкования, что во взаимосвязи дает возможность для снятия с выборов любого списка или кандидата, подчеркивается в жалобе.

В общей сложности в «Яблоке» насчитали семь «неконституционных элементов».

В частности, правоприменитель не разделяет информационные и агитационные публикации: любой материал на ресурсе участвующей в выборах партии может быть признан агитационным, вне зависимости от цели создания и размещения. Время его создания и размещения также не учитывается, хотя этот критерий буквально закреплен законодателем в определении агитации. В итоге за агитацию могут быть засчитаны даже архивные материалы.

10 августа Верховный суд (ВС) РФ по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Основаниями для этого стали выводы о допущенных партией нарушениях авторского права при проведении предвыборной агитации, использовании денежных средств помимо избирательного фонда и поступлении пожертвований от лиц, получавших финансирование из иностранных источников. Апелляционная коллегия ВС оставила это решение без изменения.

Не учитывается объем и продолжительность использования в информационном материале объекта интеллектуальной собственности. При этом не важно, охраняется ли такой объект авторским правом, действует ли исключительное право и допускается ли его свободное цитирование — для вывода о нарушении достаточно простого факта использования объекта.

Агитацией признается любое создание и распространение агитматериала, даже если это происходило независимо от партии. Тем самым она несет ответственность за действия всех граждан. А для вывода об использовании средств помимо избирательного фонда оказалось достаточно предположений о стоимости той или иной деятельности без доказанного фактического расходования денег. Наконец, получение когда-либо гражданином или организацией, жертвующими на избирательную кампанию, средств из иностранного источника становится основанием последующего снятия списка с выборов — без учета того, знала ли об этом сама партия.

При этом спорные положения не содержат достаточных критериев для того, чтобы участники выборов могли отличить правовое поведение от неправового, жалуется «Яблоко». Такая практика превращает отмену регистрации списка кандидатов из исключительной меры ответственности за доказанное существенное нарушение в инструмент недобросовестной политической конкуренции. В связи с этим партия просит признать спорные положения не соответствующими Конституции по смыслу, придаваемому им правоприменителями. Заявитель также просит суд принять по делу постановление, а не определение, так как эти нормы еще не были предметом проверки КС.

Опрошенные “Ъ” эксперты оценивают шансы на то, что КС сочтет необходимым высказаться хотя бы по части поставленных перед ним вопросов, как достаточно высокие.

Скорее всего, суд не станет углубляться в тонкости защиты интеллектуальных прав, предупреждает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. А вот тот факт, что на «Яблоко» возложили ответственность за действия третьих лиц без учета его вины, и аргументы об иностранном финансировании действительно заслуживают пристального внимания. Наконец, добавляет эксперт, это первая жалоба в КС, которая затрагивает проблему использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации.

Аргументы относительно интеллектуальных прав могут оказаться недостаточно убедительными для КС, согласен партнер консалтингового бюро T&M Антон Тимченко,— тем более что сходные вопросы перед КС уже неоднократно пытались ставить и суд никаких нарушений в сложившейся практике не увидел. А вот вопрос о том, насколько партия может отвечать за активность в соцсетях не связанных с ней людей, действительно заслуживает внимания. Хорошим результатом будет, даже если суд не найдет нарушений, но даст разъяснение спорных норм и уточнит порядок их применения, добавляет эксперт. Это, безусловно, пойдет на пользу участникам следующих электоральных циклов и добавит определенности избирательному процессу, поскольку вопросов после определения ВС по «Яблоку» появилось много, признается господин Тимченко.

Анастасия Корня