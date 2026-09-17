Акции Raiffeisen упали на 8% после обвинения в помощи России при обходе санкций

Акции Raiffeisen Bank International (RBI) на торгах в 11:37 мск снижались на 8,1% — до €59,59 за штуку. По состоянию на 13:01 мск котировки австрийской группы скорректировались на отметке €59,7 за бумагу (-7,87%)

Сегодня американская инвесткомпания Grizzly Research опубликовала доклад об участии Raiffeisen в содействии обходу санкций и торговых операциях с Россией на $1,19 млрд. При расследовании компания обнаружила таможенные документы, которые якобы связаны с торговлей подсанкционными товарами с регистрационным кодом контракта российской «дочки» Raiffeisen — АО «Райффайзенбанк».

Представители RBI опровергли изложенные в расследовании Grizzly сведения. «Мы подтверждаем надежность наших систем соблюдения нормативных требований, которые неоднократно пересматривались»,— заявили в банке (цитата по Reuters).

Основной актив RBI в России — это дочерняя структура АО «Райффайзенбанк». Австрийская группа объявила о намерении уйти с российского рынка еще весной 2022 года, но приступила к этому процессу только после возросшего давления со стороны США. В апреле текущего года глава набсовета RBI Эрвин Хамеседер говорил, что группа продолжает работать над продажей российского бизнеса, однако сравнивал ситуацию с «сизифовым трудом».

По итогам 2025 года «Райффайзенбанк» зафиксировал чистый убыток в €86 млн. Потери во многом связаны с судебным разбирательством RBI с компанией «Распериа трейдинг лимитед» (совладелец австрийского строительного концерна Strabag). Она обвинила RBI в срыве сделки по покупке 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд.