Акции Raiffeisen упали на 8% после обвинения в помощи России при обходе санкций
Акции Raiffeisen Bank International (RBI) на торгах в 11:37 мск снижались на 8,1% — до €59,59 за штуку. По состоянию на 13:01 мск котировки австрийской группы скорректировались на отметке €59,7 за бумагу (-7,87%)
Сегодня американская инвесткомпания Grizzly Research опубликовала доклад об участии Raiffeisen в содействии обходу санкций и торговых операциях с Россией на $1,19 млрд. При расследовании компания обнаружила таможенные документы, которые якобы связаны с торговлей подсанкционными товарами с регистрационным кодом контракта российской «дочки» Raiffeisen — АО «Райффайзенбанк».
Представители RBI опровергли изложенные в расследовании Grizzly сведения. «Мы подтверждаем надежность наших систем соблюдения нормативных требований, которые неоднократно пересматривались»,— заявили в банке (цитата по Reuters).
Основной актив RBI в России — это дочерняя структура АО «Райффайзенбанк». Австрийская группа объявила о намерении уйти с российского рынка еще весной 2022 года, но приступила к этому процессу только после возросшего давления со стороны США. В апреле текущего года глава набсовета RBI Эрвин Хамеседер говорил, что группа продолжает работать над продажей российского бизнеса, однако сравнивал ситуацию с «сизифовым трудом».
По итогам 2025 года «Райффайзенбанк» зафиксировал чистый убыток в €86 млн. Потери во многом связаны с судебным разбирательством RBI с компанией «Распериа трейдинг лимитед» (совладелец австрийского строительного концерна Strabag). Она обвинила RBI в срыве сделки по покупке 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд.
Российский бизнес долгое время имел для RBI особое значение: в 2022 году он принес около €2 млрд из €3,8 млрд прибыли группы, а «Райффайзенбанк», по оценке аналитика банка БКФ, является важнейшим элементом инфраструктуры по проведению платежей из России в Европу и США благодаря монопольному положению. Поэтому вопросы к операциям российской «дочки» затрагивают направление, связанное одновременно с доходами группы и ее трансграничной инфраструктурой.
Выход из России проходит под двойным ограничением. В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал закрыть бизнес в стране, а США угрожали RBI отключением от американской финансовой системы; при этом план сокращения российского бизнеса рассчитан до 2026 года, и к этому сроку выдача потребительских кредитов должна сократиться на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023-го.
Продажа «дочки» при этом не завершена: в начале октября 2025 года Reuters сообщало, что российские власти заблокировали очередную сделку из-за опасений западных санкций против банка. Это делает судьбу российского подразделения по-прежнему открытой и связывает любые новые обвинения в адрес операций «Райффайзенбанка» с активом, который группа уже несколько лет пытается уступить.