Росгвардейца признали мародером

Как стало известно “Ъ”, суд в Мариуполе вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии из Чечни Умару Гагаеву. По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года он с двумя сообщниками, выдавая себя за сотрудников Красного Креста, совершил мародерство — похитил с территории завода «Азовсталь» 34 тонны металла. Его сообщники также пытались дать взятку сотрудникам ФСБ, которые и поймали злоумышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в результате обстрелов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в результате обстрелов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес приговор экс-сотруднику Росгвардии из Чечни Умару Гагаеву. Его признали виновным в мародерстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ).

Мародерство — обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе находящегося при убитых или раненых, а также у гражданского населения), совершенное с корыстной целью в период военного положения, вооруженного конфликта или ведения боевых действий, не связанное с вынужденной необходимостью.

Согласно показаниям обвиняемого, в Мариуполь он приехал весной 2022 года в служебную командировку. Фигурант занимался не только охраной общественного порядка. Так, он открыл кафе национальной кухни, которое оформил на свою жену. В заведении он познакомился и с другими будущими мародерами. Вместе они решили похищать металл с «Азовстали».

По версии следствия, хищения происходили с ноября 2024 по январь 2025 года. Роли фигурантов были заранее распределены. Для демонтажа, погрузки и вывоза за отдельную плату привлекли водителей грузовиков, кранов, манипуляторов и резчиков. Злоумышленники говорили, что представляют Красный Крест, а вырученные за металл средства пойдут на благотворительность.

Фигуранты тайно проникали на охраняемую территорию МК «Азовсталь» в Мариуполе, убеждаясь, что за ними никто не наблюдает.

Злоумышленники демонтировали железнодорожные платформы, тележки, колесные пары, цистерны и иные металлоконструкции, принадлежавшие комбинату.

Вывозили украденное на автомобилях «Газель», «КамАЗ», Shacman, Zoomlion, Faw Wokoo. Для перевозки использовались также служебные автомобили. Металл доставляли на площадки взвешивания, затем груз везли на пункты приемки. Всего было похищено 34 850 кг стоимостью 672 тыс. руб.

Сотрудники регионального ФСБ узнали о деятельности мародеров в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории «Азовстали». Однако вскоре на одного из чекистов вышли сообщники росгвардейца, предложившие закрыть глаза на хищения за взятку. О случившемся силовик доложил своему руководству, после чего было принято решение о проведении оперативных мероприятий, в ходе которых была зафиксирована попытка передачи 350 тыс. руб.

Умар Гагаев вину не признал. Он заявил, что на территорию «Азовстали» заехал случайно, из-за помех в навигаторе, умысла на хищение у него не было, как и договоренностей с остальными фигурантами. Суд к его позиции отнесся критически и назначил три года и один месяц колонии.

Приговор оказался мягким, потому что подсудимый имел статус пенсионера МВД, участвовал в СВО и был отмечен целым рядом ведомственных медалей и благодарностей.

Сейчас бывший росгвардеец обжалует решение мариупольского суда в Верховном суде ДНР. Его сообщники были осуждены в ходе другого процесса, но точные итоги разбирательства пока не известны.

Следует отметить, что в картотеке ВС ДНР 93 уголовных дела о мародерстве, фигурантами которых являются бывшие силовики и гражданские лица. При этом на сайте Южного окружного военного суда, рассматривающего дела в отношении военнослужащих, их всего четыре.

Ефим Брянцев