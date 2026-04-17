Главные новости за 13 – 17 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру нового омбудсмена в Саратовкой области.

В Саратовской области определили критерии «ответственного бизнеса».

Уроженца Саратова Михаила Краснова уволили с поста мэра колумбийского города Тунха.

Спикер ГД потребовал отчета по брошенным птицефабрикам в Саратовской области.

Четыре коммуниста из Саратовской области выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Госдуму.

Предприниматель из Саратова судится с экс-депутатом Курихиным из-за статьи в СМИ.

Саратовские памятники попадут в единую информационную систему.

Прокуратура нашла нарушения на стройке самой большой школы Саратова в Авиаторе.

У аэропортов Саратова, Волгограда и Астрахани исчезли основные ОКВЭД.

В Саратовской области сменился и.о. начальника Госжилинспекции.

В администрации Саратова сокращают должность замглавы по транспорту.

В Саратовской области леса защитят от пожаров на 173 млн руб.

Посевная в 2026 году, сроки которой сдвигаются, обойдется саратовским аграриям более чем в 30 млрд руб.

Защита считает незаконным продление ареста на имущество экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова.

В Саратове решили отказаться от парада Победы и салюта.

В Парке Гагарина под Саратовом появится МФЦ «Мир» на 286 тыс. кв. м.

Оправданный присяжными саратовец, утопивший жену в Волге, задержан в Черногории.

Волгоградская область

Больницу в Волгограде обвинили в предъявлении уникальных требований к товару.

Суд в Волгограде не передал в Москву дело о 44 млн экс-депутата Короткова.

Экс-глава департамента мэрии Волгограда Анна Елисеева оспорила смену подсудности своего дела. Ранее в администрации сообщили, что не могут уволить госпожу Елисееву.

Власти Волгограда нашли место под строительство автовокзала на Мамаевом кургане.

Бывший филиал ВолГУ в Урюпинске планируют выставить на торги к июню.

«Дочка» Лукойла выплатила 167,3 млн руб. за аварию на нефтепроводе под Волгоградом.

ФНС заблокировала счета крупных производителей из Пензы и Волгограда.

Трамвайную линию в Советском районе Волгограда продлят до ТЦ «Акварель» за 69,5 млн руб.

Пензенская область

Крупнейший в РФ производитель мармелада не смог оспорить санзону завода в Пензе.

Пенза закупила у двух депутатов недвижимость на 2,6 млрд руб.

Участникам СВО сократят стаж для занятия руководящих постов на госслужбе в Пензе.

Строительство обхода пензенского Спасска планируют завершить в сентябре.

Астраханская область

Суд в Астрахани обязал район вернуть минкульту 48 млн руб. за несостоявшееся строительство Центра культурного развития в Нариманове.

Строительство завода двигателей началось в Астраханской области.

В Астрахани управделами губернатора отменило тендер на капремонт здания облдумы.

«Россети Юг» вложат 3 млрд руб. в электросети Астраханской области.

В Астраханской области сократили «каникулы» по взносам на капремонт для новых домов.

Астраханский водоканал ищет поставщика перчаток и респираторов за 32,5 млн руб.

Астраханская область стала четвертой в РФ по числу несанкционированных свалок.

Мэрия Астрахани не смогла продать за 1 рубль разрушающийся ОКН.

Астраханские рыбные консервы включили в орбитальное питание космонавтов.

В Астрахани построят деловой комплекс за полмиллиарда рублей.

Нина Шевченко