Главные новости за 13 – 17 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру нового омбудсмена в Саратовкой области.
В Саратовской области определили критерии «ответственного бизнеса».
Уроженца Саратова Михаила Краснова уволили с поста мэра колумбийского города Тунха.
Спикер ГД потребовал отчета по брошенным птицефабрикам в Саратовской области.
Четыре коммуниста из Саратовской области выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Госдуму.
Предприниматель из Саратова судится с экс-депутатом Курихиным из-за статьи в СМИ.
Саратовские памятники попадут в единую информационную систему.
Прокуратура нашла нарушения на стройке самой большой школы Саратова в Авиаторе.
У аэропортов Саратова, Волгограда и Астрахани исчезли основные ОКВЭД.
В Саратовской области сменился и.о. начальника Госжилинспекции.
В администрации Саратова сокращают должность замглавы по транспорту.
В Саратовской области леса защитят от пожаров на 173 млн руб.
Посевная в 2026 году, сроки которой сдвигаются, обойдется саратовским аграриям более чем в 30 млрд руб.
Защита считает незаконным продление ареста на имущество экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова.
В Саратове решили отказаться от парада Победы и салюта.
В Парке Гагарина под Саратовом появится МФЦ «Мир» на 286 тыс. кв. м.
Оправданный присяжными саратовец, утопивший жену в Волге, задержан в Черногории.
Волгоградская область
Больницу в Волгограде обвинили в предъявлении уникальных требований к товару.
Суд в Волгограде не передал в Москву дело о 44 млн экс-депутата Короткова.
Экс-глава департамента мэрии Волгограда Анна Елисеева оспорила смену подсудности своего дела. Ранее в администрации сообщили, что не могут уволить госпожу Елисееву.
Власти Волгограда нашли место под строительство автовокзала на Мамаевом кургане.
Бывший филиал ВолГУ в Урюпинске планируют выставить на торги к июню.
«Дочка» Лукойла выплатила 167,3 млн руб. за аварию на нефтепроводе под Волгоградом.
ФНС заблокировала счета крупных производителей из Пензы и Волгограда.
Трамвайную линию в Советском районе Волгограда продлят до ТЦ «Акварель» за 69,5 млн руб.
Пензенская область
Крупнейший в РФ производитель мармелада не смог оспорить санзону завода в Пензе.
Пенза закупила у двух депутатов недвижимость на 2,6 млрд руб.
Участникам СВО сократят стаж для занятия руководящих постов на госслужбе в Пензе.
Строительство обхода пензенского Спасска планируют завершить в сентябре.
Астраханская область
Суд в Астрахани обязал район вернуть минкульту 48 млн руб. за несостоявшееся строительство Центра культурного развития в Нариманове.
Строительство завода двигателей началось в Астраханской области.
В Астрахани управделами губернатора отменило тендер на капремонт здания облдумы.
«Россети Юг» вложат 3 млрд руб. в электросети Астраханской области.
В Астраханской области сократили «каникулы» по взносам на капремонт для новых домов.
Астраханский водоканал ищет поставщика перчаток и респираторов за 32,5 млн руб.
Астраханская область стала четвертой в РФ по числу несанкционированных свалок.
Мэрия Астрахани не смогла продать за 1 рубль разрушающийся ОКН.
Астраханские рыбные консервы включили в орбитальное питание космонавтов.
В Астрахани построят деловой комплекс за полмиллиарда рублей.