Защита считает незаконным продление ареста на имущество экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова

В Кировском районном суде 13 апреля рассмотрели ходатайство о продлении ареста на имущество экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова, его жены Виктории, а также их детей. Также процесс касался продления ареста на имущество его первого заместителя Владимира Пожарова и его жены. Заседание провел судья Виталий Романов.

Ходатайство рассматривали в Кировском районном суде

Фото: Ольга Симонова

Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки, что якобы нанесло ущерб предприятию. Еще один эпизод вменяемой растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Владимира Пожарова также обвиняют в получении премий сотрудников. Оба вину не признают.

Ранее, 22 декабря 2025 года, арест был продлен на шесть месяцев постановлением судьи Кировского райсуда Дмитрием Кочетковым. Однако Саратовский областной суд отменил это решение и направил его на новое рассмотрение.

Среди изъятых вещей у Максима Шихалова фигурируют такие наименования, как наградные часы, подаренные губернатором Павлом Ипатовым, детская копилка с 1,2 тыс. руб. накоплений, футляр для очков, удостоверение депутата Саратовской облдумы, телефоны, принадлежащие детям.

Татьяна Шилова, адвокат господина Шихалова, на заседании заявила о невозможности рассмотрения ходатайства. Это связано с тем, что уголовный процесс ведет судья Дмитрий Кочетков и таким образом, согласно уголовно-процессуальному кодексу, другой судья, в чьем ведении не находится дело (в данном случае Виталий Романов), не может рассматривать ходатайства.

«Фактически арест на имущество подсудимых и иных заинтересованных лиц после 23 декабря 2025 года не продлевался, так как это постановление отменено. Я полагаю, что производство по настоящему материалу подлежит прекращению», — сообщила защитник.

Госпожу Шилову поддержали также адвокат Пожарова Антон Тимофеев и Андрей Сухоручкин — представитель супруги Владимира Пожарова.

«Ситуация сейчас такова, что ареста на имущество не имеется, и он может накладываться тем судом, который рассматривает дело по первой инстанции. Поэтому продлевать что-либо сейчас невозможно, а рассматривать отдельное ходатайство о наложении вновь ареста на имущество другим составом суда закон не позволяет», — сказал господин Сухоручкин.

Виталий Романов, выслушав стороны, ушел в совещательную комнату. Вернувшись из совещательной комнаты, он постановил продлить арест имущества на шесть месяцев. Известно, что защитники намерены обжаловать это постановление как незаконное.

Максима Шихалова задержали в марте 2025 года, больше года он находится под стражей, несмотря на заявления обвиняемого и его адвокатов о плохом состоянии здоровья. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили.

На заседании 9 апреля под председательством судьи Дмитрия Кочеткова Максим Шихалов дал показания. Во время допроса он заявил, что предположения следствия не имеют подтверждений и доказательств. Его причастность к растрате средств отрицают и свидетели по делу.

Ольга Симонова