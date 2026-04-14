Астраханская область стала четвертой в РФ по числу несанкционированных свалок
Астраханская область оказалась четвертой среди всех субъектов РФ и первой в ЮФО по количеству несанкционированных свалок. По данным отчета Росприроднадзора за 2025 год, в регионе насчитали 437 гор мусора, сообщают в ведомстве.
Астраханская область заняла 4-е место по стране по количеству несанкционированных свалок
Фото: Нина Шевченко
Волгоградская область заняла шестое место по Южному федеральному округу. Там зафиксировали 128 нелегальных свалок. Всего в округе, по сведениям Росприроднадзора, насчитывается 1,6 тыс. несанкционированных свалок.
Согласно отчету ведомства, в Саратовской области зарегистрировали 68 свалок, в Пензенской меньше всего из регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» — всего 19.
Антилидером списка является Республика Бурятия, там обнаружено 619 несанкционированных свалок. Самыми «чистыми» субъектами РФ оказались Чечня, Татарстан и Тульская область. Там не обнаружили ни одной незаконной свалки.